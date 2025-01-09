流感高峰期2025｜衞生防護中心：香港踏入流感季節　甲型H1佔9成

衞生署衞生防護中心今日（9日）宣布香港已進入流感季節，呼籲市民立即接種疫苗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，截至上周六（4日）數據顯示，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為5.69%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每一萬人有0.36宗入院個案，兩指標皆超越基線水平值，而現時檢測出的流感病毒主要為甲型（H1）流感，約佔90%。



▼2024.09.12 香港醫學會建議市民盡快接種冬季流感疫苗▼



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一周錄七宗院舍或學校爆發較上月升五成

徐樂堅指，流感樣疾病爆發的數字自去年十二月底聖誕及新年假期結束後也開始上升，截至上周六的一周共錄得七宗院舍／學校的爆發報告，影響45人，較去年十二月每周錄得二至四宗上升超過五成。

衞生防護中心總監徐樂堅：未來數周學校可能會出現較多爆發

隨着本港進入流感季節，未來數周的流感樣疾病爆發的數字預料會進一步上升，而學校可能會出現較多爆發。為減低流感在校園傳播，中心已發信提醒學校應採取額外措施。中心亦會向醫生、醫院和院舍發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。

衞生署呼籲市民立即接種疫苗

徐樂堅指隨着天氣轉冷，未來數周流感的活躍程度會進一步攀升，其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能會上升。社會各界應提高警覺，加強個人保護措施，包括接種疫苗，以應對流感，保障自己和家人健康。