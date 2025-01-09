行李篋疊座位、攜帶超尺寸行李搭巴士　九巴：車長可拒載或拒開車

早前聖誕節假期，網傳有旅客將行李篋堆放在行李架之外，「塞爆」機場巴士車廂；近日又有市民攜帶大型行李登車，車長僅開車頭半扇門，令其登車困難，再引起網民熱議。九巴今日（9日）回應事件，稱將行李堆放座位的做法違規，首要鼓勵使用行李架，並指如乘客攜帶超出規定尺寸的行李上車，車長有權拒載或不開車，但亦會顧及對其他乘客的服務影響。



龍運機場巴士上，大量行李篋被放置在頭兩行關愛座座位上「疊高高」。（threads用戶kathy.w.1314圖片）

聖誕節假期期間有旅客攜帶大型行李登上機場巴士，堆放在車門前及座位上，造成車廂擁擠。九巴稱，相關做法違反乘客守則，首要鼓勵使用行李架。如行李尺寸超出規定，車長有權拒載。

龍運巴士均設行李架，如預料有較多攜帶大型行李的乘客從某路線站點等車，例如B1路線，有機會調派設行李架的巴士行駛該路線。

城巴通宵機場巴士「N11」號線，乘客行李篋過多，貼文指車長為有一條順暢的通道，一人將乘客行李篋排好，更疊在後方車門前。（threads用戶dllm_shit圖片）

車長開半扇門為勸諭乘客

對於近日有乘客攜帶大型行李登車，車長僅開單邊門，令其登車困難，引起網民熱議。九巴回應指，經了解事件後，由於該乘客攜帶的行李尺寸超出標準，基於安全考量，當時車長開單扇門，是對該乘客作不要登車的勸諭，但該乘客未有理會，最終車長無奈讓其登車。

九巴安全總監簡迪文指出，在該乘客堅持登車的情況下，車長有權不開車，但有時要顧及車上其他乘客的行程，將對整體乘客的服務影響減到最低。

網絡瘋傳有婦人攜帶大型行李兼手推車上九巴，其間車長只打開半扇車門，婦人則使出九牛二虎之力才成功上車。（影片截圖）

根據九巴公司乘客須知，嚴禁攜帶總體積超過十分一立方米、總重量超逾五公斤或含危險性或厭惡性之物件上車。該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。