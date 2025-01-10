流感｜料學校多爆發　防護中心去信全港學校採取措施　學生要探熱

政府昨日公布本港已踏入流感季節，衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早（10日）在港台節目表示，估計一個月後踏入流感高峰期，昨日已特別發信予全港所有學校，提醒採取額外措施，包括學生每日回校後需要探熱等。至於流感高峰期會否延長，或甚至出現雙高峰，他則認為言之尚早，但會密切監察。

醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華則指，相關上呼吸道感染求診數字上升，局方會靈活調配人手，並已準備好足夠藥物，以應對流感高峰期。



▼2024.09.12 香港醫學會建議市民盡快接種冬季流感疫苗▼



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流感高峰期會否延長或再現雙高峰？ 歐家榮︰言之尚早

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早在電台節目表示，流感季節剛剛開始，預計一個月後踏入高峰，目前本港流行的病毒株為甲型H1流感，與內地檢測的病毒株相同。至於流感高峰期會否延長，或甚至出現雙高峰，他則認為言之尚早，亦難以預測，但會密切監察。

歐家榮又指，考慮到學校可能出現較多爆發，昨日已特別發信予全港所有學校，提醒採取額外措施，包括學生每日回校後，為他們安排探熱，以識別發燒的學童，另外發燒及出現病徵的師生也不應上學。中心同時亦提醒安老院舍提高警覺，做好感染控制措施，若發現院友出現發燒及呼吸道病徵，應實施隔離。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮。（資料圖片／黃浩謙攝）

168間學校拒絕流感疫苗外展計劃 歐家榮呼籲家長「唔好再等喇」

衞生防護中心昨日發布168間「拒絕安排」流感疫苗學校外展計劃的學校名單，以及13間仍未提供確定接種日期的學校名單，當中大部分為私立和國際學校，如10間維多利亞幼稚園、拔萃女書院、聖保羅男女中學、嘉諾撒聖瑪利書院、香港培正小學等，而屬於官校的觀塘官立小學（秀明道）亦包括在內。

歐家榮表示，在冬季流感高峰期前，衞生署已聯同所有學校做好準備，推行流感疫苗學校外展計劃，全港大部份學校都願意接受。惟有小數學校拒絕計劃，另有13間至今仍未確定接種日期。他呼籲家長「唔好再等喇」，應盡快安排兒女在外接種流感疫苗。

新冠每隔4至6個月有小高峰 未來活躍程度持續上升

至於其他病毒方面，歐家榮表示目前新冠病毒的活躍水平較低，但有輕微上升的跡象。他並指，新冠病毒於本港每隔4至6個月出現小高峰，對上一次為去年7月底至8月初，估計新冠未來活躍程度持續上升，由於長者及幼童確診後較大機會出現併發症及死亡，呼籲他們盡快接種新冠疫苗。

歐家榮續指，急性腸胃炎的院舍爆發數字亦錄得上升，增至今年1月首周的19宗，主要由冬季較活躍的諾如病毒引起，當中安老院舍佔個案的75%。他強調諾如病毒具高傳染性，估計由於職員未能妥善處理嘔吐物、室內空氣不流通，或院友假日外出進食受感染等原因，造成院舍的爆發。

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醫管局︰靈活調配人手、已準備好足夠藥物

醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華指，醫管局普通科門診有關上呼吸道感染求診數字上升，病徵包括流鼻水及喉嚨痛等，大部份為長者及小童。她稱，本周的輪候時間與之前差不多，醫管局會靈活調配人手，並已準備好足夠藥物，包括特敏福等，以應對即將爆發的冬季流感。