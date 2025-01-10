嘉禾院線四戲院一度同停售非即日票　包括屯門、奧海城　晚上恢復

嘉禾院線再傳有4間戲院同步於今日（10日）最後營業，包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場。早上到奧海城the sky發現只有即日場次可購票入場，但職員表示不清楚是否會結業，正等待公司通知。

至於屯門市廣場StagE戲院、九龍灣Mega Box及筲箕灣銀河廣場亦如常營業，但沒有顯示明日的電影場次，職員回應查詢時，稱不清楚情況，未有解釋是否結業。

至晚上，當中三間，包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE已恢復預售至少未來兩日的戲票。



嘉禾院線再傳出有4間戲院同步於今日（10日）最後營業，包括位於奧海城的嘉禾the sky，但職員表示不清楚是否結業，有待公司通知。(吳美松攝)

嘉禾院線再傳出有4間戲院同步於今日（10日）最後營業，包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場。其中奧海城the sky的自助購票機，雖有顯示即將上映的電影，但只可買到今日上映的電影戲票；另購票機有顯示電影《曾經擁有》於周六、日上映，記者曾嘗試預售該電影的周六購票，惟無法進入購票程序，最終不成功。

張先生表示看到結業消息後特意前來購票入場。(吳美松攝)

奧海城the sky今日上映的電影場次，已售出戲票是寥寥可數，現場見到零星影迷來購票入場，與這間戲院「告別」。市民張先生表示看到有可能結業消息後，特意前來購票入場，他買了《破·地獄》下午3時10分的場次，但暫時只有他一位觀眾，變相「包場」。他認為香港人現時多北上消費，又不太願花錢在娛樂上，加上串流平台已可觀看電影，預計戲院結業潮仍會繼續。

他又指出，香港或許太多戲院，而市場會汰弱留強，最後或會減至能應付剛性需要的數量。至於戲院可以如何求存，張先生認為戲院有大螢幕、音響等良好設備，可以轉為讓觀眾入場看演唱會、球賽等，「唔一定要睇戲」。

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馮小姐也是得知懷疑停業消息後，前來向職員查詢，惟職員回答她指不清楚有關情況。她為戲院結業大感可惜，對她來說戲院是家人和朋友聯誼、交流的活動，「現時上網太方便，大家都成日留喺屋企」。她續說，雖然戲院票價不算便宜，但希望可以繼續留有戲院，或有其他院線可以接手。

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記者下午到另一間嘉禾旗下位於Maga Box的戲院，發現情況與其他傳出結業消息的戲院一樣，只可購買今日上映的場次，職員同樣表示不清楚是否結業。

買了票入場觀看電影《焚城》的鍾先生稱，對上一次入戲院看的電影已是《九龍城寨之圍城》，今日特地來戲院「臨別」支持一下。他認為戲院結業難有轉機，屬「大勢所趨」，因為串流平台十分方便，「雖然（體驗）冇得同戲院比，但都好夠」。

鄭先生與鄭太不知道戲院有傳出結業，認為若消息屬實「真係好可惜」(夏家朗攝)

鄭先生與鄭太不知道戲院有傳出結業，認為若消息屬實「真係好可惜」。他們沒有使用串流平台的習慣，亦覺得在戲院觀賞體驗會更好。他們又覺得近年多了不少好看的港產片，以為會對戲院營運有幫助，想不到戲院結業潮仍然存在。

被問到戲院可以如何生存，鄭生表示「呢個問題要交返畀啲局長諗喇」；鄭太表示戲院可以善用場地及設施，播放電影以外的影片，如戲曲等。

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至於屯門市廣場嘉禾StagE戲院，今早10時半如常開門營業，亦如常售票，惟現場未有明日（11日）的電影場次表。記者以顧客身份向職員查詢，對方稱「（明日）未出時間表」，記者追問未有原因，職員僅稱「唔清楚」，亦未有透露是否結業。

筲箕灣嘉禾銀河廣場戲院懷疑將暫停營業，有市民舉高已購買的戲票與戲院「打卡」留念。(任葆穎攝)

記者下午約2時到訪筲箕灣嘉禾銀河廣場，同樣未有明日的電影場次表，職員表示不清楚是否會結業，並着記者向公司查詢。戲院內人流不多，不少街坊討論結業的事。戲院上映的4部港產片，只有少量戲飛已售出，亦有已購票觀眾在戲院外舉高戲票「打卡」留念。

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嘉禾院線繼南昌站V WALK戲院於2024年12月27日起暫停營業後，再傳出嘉禾旗下四間戲院同步於今日最後營業，包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場。

記者翻查嘉禾院線官方手機程式，顯示該四間戲院只能訂購今日的戲票，沒有顯示往後可訂購的日子，與V WALK停業前一樣情況。（見另稿）換言之，該四間戲院有可能同步停業，而尖沙咀海運戲院顯示周六及周日，全日只放映傍晚一場。《香港01》正向嘉禾院線了解事件。

屯門嘉禾stagE今日（10日）如常營業，但未有明日場次出售。（何瑞芬攝）