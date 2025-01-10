大灣區跨境直通救護車首例　病人今早由港大深圳醫院送屯門醫院

醫管局公布，首名病人今（10日）經大灣區跨境直通救護車，由香港大學深圳醫院送抵屯門醫院，下午將講介情況。據了解，該病人60多歲，有呼吸衰竭情況，須用人工呼吸儀器輔助，今早呼叫救護車後，早上送抵屯門醫院。



醫管局公布，首名病人今（10日）經大灣區跨境直通救護車，由香港大學深圳醫院送抵屯門醫院。（資料圖片）

醫管局表示，首名病人今（10日）經大灣區跨境直通救護車，由香港大學深圳醫院送抵屯門醫院，下午將公布跨境送院情況。據了解，該病人60多歲，有呼吸衰竭情況，須用人工呼吸儀器輔助，今早呼叫救護車後，早上送抵屯門醫院。

去年11月底推出試行計劃 為期一年

大灣區跨境直通救護車試行計劃由港府、廣東省和深圳市政府以及澳門特區政府，於去年11月底推出，為期一年。計劃首階段先實行跨境直通救護車，由香港大學深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院載送病人到香港指定公立醫院。

在試行計劃下，經指定跨境合作醫院團隊評估和同意，可安排以點對點模式，於指定醫院之間直接運送有特定需要及臨床狀況合適的病人到香港，無須在口岸轉換救護車，減低病人在運送過程的風險。