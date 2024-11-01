大灣區跨境直通救護車再次演練暢順　試行計劃預計下月啓動

港府周四（31日）聯同廣東省和深圳市政府進行第二次「大灣區跨境直通救護車試行計劃」演練，觀察模擬救護車載送病人跨境的情況。演練運作暢順，試行計劃預計下月啓動。



周四參與演練的深圳救護車，已取得粵港兩地跨境救護車配額，在持有「兩地牌」的情況下往返香港及深圳，進一步理順救護車直通運送的實際操作及流程。

醫衞局局長盧寵茂表示，在各方的共同努力下，三地政府已敲定大灣區跨境直通救護車運送的機制和流程，有信心試行計劃可於下月啓動，為有特定臨床需要的病人提供指定醫院之間的「點對點」運送安排。屆時，大灣區醫療協作將能進一步提升，更安全、更及時和更便捷地轉運病人。

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試行計劃僅限於指定醫院之間的運送，首階段會先實行由深圳和澳門的指定醫院，載送病人到香港指定公立醫院的安排。港府會視乎試行計劃推出後的成效及運作經驗，考慮下一階段計劃安排。