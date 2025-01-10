跨境救護車首例｜67歲慢性支氣管病人今早經深圳灣口岸送屯門醫院

醫管局公布，首名病人今（10日）經大灣區跨境直通救護車，由香港大學深圳醫院送抵屯門醫院。該病人67歲，三日前（7日）入住港大深圳醫院，呼吸及心臟均有衰竭，昨（9日）因應家人意願，安排今早跨境送往屯門醫院，於深圳灣口岸過關，車程40分鐘，抵達醫院急症室後15分鐘已安排上病房。



+ 2

醫管局公布，首名病人今（10日）經大灣區跨境直通救護車，由香港大學深圳醫院送抵屯門醫院。（黃浩謙攝）

醫管局表示，首名病人今（10日）經大灣區跨境直通救護車，由香港大學深圳醫院送抵屯門醫院。該名病人67歲，患有慢性支氣管病，三日前（7日）因呼吸衰竭及心臟衰竭，並神智不清，入住港大深圳醫院。醫管局指昨（9日）因應家人意願，安排今早跨境送往屯門醫院，途中須用人工呼吸儀器輔助，車程40分鐘，抵醫院急症室後15分鐘上病房。

醫管局指，港大深圳醫院醫生昨日評估病人情況，他的病情仍然嚴重，但情況已轉為較穩定，包括血氧指數平穩，以及能清醒說話，因此決定今早經跨境直通救護車送回香港。局方又指，昨晚7點兩地醫院已有溝通，事前準備充足，因此今日接收病人的整個流程順利，甚至比演練更好。

+ 5

醫管局公布，首名病人今（10日）經大灣區跨境直通救護車，由香港大學深圳醫院送抵屯門醫院。（資料圖片）

去年11月底推出試行計劃 為期一年

大灣區跨境直通救護車試行計劃由港府、廣東省和深圳市政府以及澳門特區政府，於去年11月底推出，為期一年。計劃首階段先實行跨境直通救護車，由香港大學深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院載送病人到香港指定公立醫院。

在試行計劃下，經指定跨境合作醫院團隊評估和同意，可安排以點對點模式，於指定醫院之間直接運送有特定需要及臨床狀況合適的病人到香港，無須在口岸轉換救護車，減低病人在運送過程的風險。