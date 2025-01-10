痴情漢跟蹤心儀同事被判監　出獄後再跟被捕　認過份咗判囚2個月

去年才因為跟蹤心儀前女同事被判囚8星期的男子，疑出獄後再次跟蹤同一女同事，女同事並發現其辦公室附近山坡，有鏡頭及太陽能反光板等東西，她懷疑與被告有關，最後再報警。男子早前再承認遊蕩罪，案件今(10日)在西九龍法院判刑，律師求情指被告「過份咗」，但認為他只是與人溝通上有問題。裁判官李志豪指被告行為對事主造成滋擾，希望他接受輔導後不會再犯，判他入獄兩個月，明言若再犯下次會加重刑期。



被告去年曾因滋擾同一人被判囚

被告巫駿靈，29歲，無業，他承認於2024年10月17日，在葵涌大連排道192號至210號偉倫中心外遊蕩，而他單獨在該處令女事主X合理地擔心。

根據資料，被告曾於2024年2至3月跟蹤同一名受害人，去年9月因3項遊蕩罪被判囚8星期。

被告巫駿靈在西九龍法院認遊蕩罪，被判囚2個月。(資料圖片)

事主發現辦公室附近山坡有鏡頭

案情指，被告與女事主X曾是同事，被告2023年6月首次向X表白，但被拒絕，他其後再接再厲，但一直被拒。被告自去年1月開始在X的住所附近出現，又跟她回家。X於去年9月27日及10月8日，2次在葵涌的辦公室附近見到被告，又於10月14日在辦公室附近的山坡上發現疑似鏡頭及太陽能板的物品，懷疑與被告有關，於是報警。

被告被捕時稱剛行完山

X父之後亦有接送X上下班。2024年10月17日下午約5時許，X在葵涌下班時，見被告在其後方約7米地方，便告知父親。X父跟着被告，被告則走向偉倫中心時逃走，X即大叫，有途人把被告截停。被告同日被捕，他警誡下說：「我啱啱行完山，去緊葵芳地鐵站返屋企。」

被告在錄影會面再否認犯案，但認X是其前同事，亦認曾向X示愛，但指X沒有直接回答。他當日在葵涌遇見X，因早前曾被捕並擔心再惹事端，故想遠離X及其父親。

求情稱與人溝通出現問題

辯方稱，被告失去自由後已作反省，心理報告指他重犯機會低。被告案發時是「過份咗」，已上一課，相信他只是與人溝通出現問題才犯案，社工表明會向他提供輔導，改善他在與人溝通以及交友的能力。

官斥被告行為令受害人承受極大壓力

李官指，被告過往一直奉公守法，後來因感情問題而犯案，但他在上次定罪後不久又再犯，且是同一名受害人，其行為對受害人造成極大壓力及滋擾，監禁是合適判刑選項。

案件編號：WKCC4595/2024