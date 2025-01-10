國泰食物中毒｜大部份人除飛機餐無共同食物　衞署叫停紅菜頭沙律

國泰航空周三及周四（8日及9日）有兩班由尼泊爾飛抵本港，編號為CX640的客機，懷疑爆發食物中毒。衞生防護中心今日（10日）公布，兩宗食物中毒個案群組受影響人數增加至36人，調查暫時發現，只有首個群組的九人登機前曾進食其他共同食物，其餘人士除該航機提供的食物外，暫未發現他們在登機前曾進食其他共同食物。

衞生防護中心指，正循不同方面全面調查兩宗個案，包括審視出現病徵人士病發前曾進食的食物，例如相關航班提供的共同食物：麵包、水果、紅菜頭沙律、羊肉飯、雞肉飯和雪糕，及其他登機前在機場或尼泊爾境內進食的食物。調查人員已檢取兩班航機上未向乘客供應的同批次食物樣本作檢測。

衞生防護中心亦已派員已到涉事的國泰航空飲食服務（香港）有限公司以及相關航機調查，發現相關食物的儲存溫度及方法合適，惟紅菜頭沙律涉及較多人手製作工序，進食前亦毋須再經翻熱，為審慎起見，已指示即時暫停供應。



國泰航空1月8日及1月9日兩班由尼泊爾加德滿都抵港的航班，分別爆發食物中毒。（資料圖片／廖雁雄攝）

1月9日航班共20人中招 13人抵港後立即求醫

衞生防護中心表示，1月9日接獲一宗個案群組涉及20人，分別為14男6女，來自8個互不認識的家庭或組別，年齡介乎11歲至51歲。他們在機上用餐後10至30分鐘，出現食物中毒病徵，包括嘔吐、腹瀉、噁心、腹痛及發燒等。

其中13人於昨日凌晨抵港後到醫院求醫，全部毋須入院。除了該航機提供的食物外，調查暫未發現他們在登機前曾進食共同食物。

調查未發現不同群組在登機前進食共同食物。（資料圖片／廖雁雄攝）

1月8日航班增至16人中招 未發現登機前進食共同食物

至於1月8日公布的個案群組，受影響人數由10人增至16人，分別為1男5女。全部病人當中，共有9人來自同一個交流團，餘下7人互不認識。他們在1月8日凌晨抵港，在飛機上用餐後10至30分鐘，出現食物中毒病徵，包括嘔吐、噁心、腹痛及發燒等。調查未發現交流團以外的7人在登機前曾進食共同食物。

衞生防護中心調查人員已檢取兩班航機上同批次的食物樣本作檢測。（資料圖片）

正審視病人登機前進食的食物 同時檢測客機同批次食物樣本

衞生防護中心指，正循不同方向全面調查兩宗個案，包括審視病人在病發前曾進食的食物，例如相關航班提供的共同食物，如麵包、水果、紅菜頭沙律、羊肉飯、雞肉飯和雪糕，以及登機前在機場或尼泊爾境內進食的其他食物。中心調查人員已檢取兩班航機上同批次的食物樣本作檢測。

衞生防護中心不排除受影響人數增加，並已派員已到涉事的國泰航空飲食服務（香港）有限公司以及相關航機調查。（資料圖片）

指示紅菜頭沙律暫停供應 因較多人手製作工序、進食前毋須翻熟

衞生防護中心並指，不排除受影響人數增加，並已派員已到涉事的國泰航空飲食服務（香港）有限公司以及相關航機調查，檢視食物烹調流程和衞生。調查顯示相關食物的儲存溫度及方法合適，然而紅菜頭沙律涉及較多人手製作工序，進食前亦毋須再經翻熱，為審慎起見，已指示即時暫停供應紅菜頭沙律。

衞生防護中心已將事件通知世界衞生組織及尼泊爾衞生當局，並向他們查詢，由尼泊爾出發往其他地區的航班，有否出現乘客集體食物中毒的情況。

紅菜頭沙律涉及較多人手製作工序，進食前亦毋須再經翻熱，為審慎起見，已指示即時暫停供應紅菜頭沙律。（資料圖片／羅國輝攝）

籲兩航班乘客致電中心熱線 如出現病徵立即求醫

衞生防護中心呼籲，在尼泊爾時間1月7日及8日，乘搭國泰航空CX640航班，由尼泊爾加德滿都抵港的乘客，致電中心熱線，以便提供適切評估。熱線由1月9日已開始運作，將維持運作至1月17日，時間為逢周一至五上午9時至下午5時，以及周六日上午9時至下午1時。此外，如乘客出現感染病徵，包括發燒及感到不適，應立即求醫。