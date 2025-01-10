國泰食物中毒｜國泰指若因機上餐膳處理程序引致　將採取糾正措施

國泰航空周三及周四（8日及9日）兩班由尼泊爾飛抵本港的航班中，有乘客在飛機上進食後懷疑食物中毒。衞生防護中心調查暫時發現，受影響人數的36人中，大部份人除飛機餐膳外，暫未發現他們在登機前曾進食其他共同食物。國泰回應指，若最終調查結果顯示，航空公司的機上餐膳處理程序為事件的成因，將公開透明地向公眾交代，並採取一切糾正措施。



國泰指，若最終調查發現乘客食物中毒是由飛機餐引致，將公開透明地向公眾交代，並採取一切糾正措施。（資料圖片/廖雁雄攝）

衞生防護中心今日（10日）公布，兩宗食物中毒個案群組受影響人數增加至36人，調查暫時發現，只有首個群組的9人登機前曾進食其他共同食物，其餘人士除飛機餐外，暫未發現他們在登機前曾進食其他共同食物。

國泰今日回應指，將繼續全面配合衛生防護中心及有關當局的調查。若最終調查結果顯示，乘客食物中毒是由飛機餐的處理程序造成，將公開透明地向公眾交代，並採取一切糾正措施。

衞生防護中心已指示國泰即時暫停供應紅菜頭沙律。（資料圖片／余俊亮攝）

衞生防護中心指，正循不同方向全面調查兩宗個案，包括審視病人在病發前曾進食的食物，例如相關航班提供的共同食物，如麵包、水果、紅菜頭沙律、羊肉飯、雞肉飯和雪糕，以及登機前在機場或尼泊爾境內進食的其他食物。中心調查人員已檢取兩班航機上同批次的食物樣本作檢測。

衞生防護中心並指，不排除受影響人數增加，並已派員已到涉事的國泰航空飲食服務（香港）有限公司以及相關航機調查，檢視食物烹調流程和衞生。調查顯示相關食物的儲存溫度及方法合適，然而紅菜頭沙律涉及較多人手製作工序，進食前亦毋須再經翻熱，為審慎起見，已指示即時暫停供應紅菜頭沙律。