未聞控煙加辣十招分拆交立會　湯修齊：控煙不會打擊經濟及旅遊業

政府計劃今季向立法會提交控煙「加辣」十招措施，有消息稱或考慮「分拆」推出。吸煙與健康委員會主席湯修齊今日（11日）指，未聽聞政府有意分拆推出，稱香港目前部份控煙措施已較其他地區落後，相信「加辣」措施推出後，吸煙率可由2023年9.1%在短期內降至7.8%，並強調控煙不會打擊本港經濟及旅遊業，並認為獲立法會通過機會十分大。



政府計劃今年第一季向立法會提交控煙「加辣」十招措施。(資料圖片)

香港吸煙與健康委員會今日主辦「無煙車樂部啟動禮」，提倡「揸車唔揸煙」訊息。主席湯修齊回應政府考慮分拆加強控煙十招推出傳聞，指未有聽聞，稱措施醞釀超過十年，公眾諮詢也獲超過9成市民支持，據其所知會在今年第一季將新法例上交立法會審議，認為獲立法會通過機會十分大，

有不同界別人士表示擔心經濟或旅遊業或會受加強控煙措施影響，他認為不會發生，強調按以往經驗對酒樓及酒吧亦有利，強調本港就部分控煙措施要追落後，包括歐洲等地已經實施，相信「加辣」措施推出後，吸煙率可由2023年9.1%在短期內降至7.8%。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊。（資料圖片/歐嘉樂攝）

衞生署規管事務總監趙佩燕在活動上致辭指本港仍有近60萬人每天吸煙，香港正面對人口老化、慢性疾病人數不斷上升的挑戰，加上吸煙造成健康風險，為醫療系統造成沉重的負擔，呼籲公眾戒煙，共同控制醫療成本。

她也提到政府去年公布計劃短期內推出的加強控煙十招，期望徹底解決這個重大公共衞生問題，其中一項就是加強戒煙服務和宣傳教育。她又引述醫務衛生局局長盧寵茂指，推動禁煙會影響香港經濟的說法是屬偽命題，以往談及室內禁煙會影響食肆生意，但實際食肆生意卻愈來愈好。