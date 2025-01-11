機場行李系統｜機管局確認分揀器一度故障　工會稱罕見：做唔停手

《香港01》報道香港國際機場行李輸送系統今早（11日）出現故障，致要改用人手操作，導致多班航班乘客到埗後，行李未能同步到達。機管局晚上回覆查詢承認系統有技術問題，8個分揀器中有1個分揀器發生故障，致部分行李處理速度受影響，已隨即派員維修，及加派人手處理行李，系統至早上11時30分恢復正常。

機場空運員工協會副理事長岑維康表示，據其了解系統在早上6、7時出現問題，未能將行李派發到相應航班的區域，並在輸送帶中「轉了幾圈」，之後派發至問題處理區，因此積聚大量行李。他稱事件極罕見，以往只曾在颱風日子發生，今日所有職員都無停手，「好多同事搏命處理」，工會會與機管局反映，希望不要再發生。



機管局回覆查詢承認系統有技術問題，8個分揀器中有1個分揀器發生故障，致部分行李處理速度受影響。（資料圖片/吳少峰攝）

《香港01》獲悉，香港機場登機的行李輸送帶今早疑有故障，須改用人手將行李搬上機，據悉有部份航班因等行李而延誤，亦有航班未能等及全部行李送上機，導致乘客到埗後未能取到行李。據了解，多間航空公司受影響，其中有航班僅60件行李同步到達，致大批乘客落機無行李，更須大排長龍填表登記。

8個分揀器中1個故障 早上11時30分完全回復正常

機管局晚上回覆查詢，承認機場行李輸送系統於今早出現技術問題，8個分揀器中有1個分揀器發生故障，令到部份行李處理速度受到影響。局方隨即派員進行維修，並將受影響的行李轉移到其餘正常運作的行李分揀器，也同時加派人手處理被受影響的行李，系統早上11時30分完全回復正常。

機管局回覆查詢承認系統有技術問題，8個分揀器中有1個分揀器發生故障，致部分行李處理速度受影響。（資料圖片）

工會：大量行李未能識別其相應區域在輸送帶「轉了幾圈」

在機場從事與行李運送相關崗位的機場空運員工協會副理事長岑維康表示，據其了解行李輸送系統在早上6、7時左右出現問題，乘客到登機櫃位報道將寄艙後，正常情況下系統會將派發行李到相應航班的行李區，但今日系統出現錯誤，大量行李未能識別其相應區域，在輸送帶中「轉了幾圈」，之後派發至問題處理區，因此積聚大量行李。

他稱雖然系統在早上11時左右搶修完成，但因雪球效應積聚大批行李，單靠人手須時疏導，「好多同事搏命處理，職員都冇停過手」。他稱事件十分罕見，以往只在颱風期間見過，加上星期六是出行高峰，導致部份航班未能準時起飛，也有不少航班行李延誤。他強調問題極少發生，尤其在無任何颱風情況下，工會會與機管局溝通，盡量避免有下次意外。

香港快運：約300多件寄艙行李需安排以稍後航班運送至目的地

香港快運航空回應指，部份航班的行李處理受事故影響，而為確保航班如期運作，約300多件寄艙行李需安排以稍後航班運送至原定目的地，導致部分乘客受到影響。

香港快運指正密切跟進香港國際機場的相關情況，並已於受影響航班的目的地安排專人向乘客解釋情況及提供協助，會盡快將行李送回乘客手中，並對因此造成的不便深表歉意。

香港航空：安排未能上機的行李跟隨同日航班或經其他航空公司運送

香港航空亦確認有航班受影響，並指已第一時間為今早受影響航班的乘客提供協助，包括安排未能上機的行李跟隨同日航班、或經其他航空公司運送，務求在最短時間內將行李送給乘客，港航稱已在受影響航班目的地加派人手，協助乘客填寫資料，方便隨後將行李送到其入住處所。