人篋分離怎麼辦　旅遊達人教必要藥物保暖衣跟身　旅保謹記留單據

消息指，香港國際機場有行李輸送帶今日（11日）疑一度故障未能使用，須改為用人手送上飛機，導致至少兩間航空公司有航班未能等及全部行李上機便起飛，乘客到埗後未能取到行李。

旅遊KOL小斯表示，大部份旅遊保險會視乎延誤時間作出相應賠償，涵蓋購買衣物及日用品的開支等。旅遊達人項明生亦提醒謹記保留單據，向保險公司索償，至於何時可以取回行李，他說視乎航空公司的班次。



據了解，香港快運往名古屋航班到達後有大批乘客無行李，須排隊登記資料。（讀者提供）

《香港01》獲悉，事件中多班航班受影響，網上亦有市民發文稱許多乘客到埗後無行李，被告知行李延誤須排隊登記酒店地址作進一步安排。

行李何時回歸視乎航空公司安排

旅遊網紅KOL小斯說，據其過往經驗，乘客可先向航空公司了解情況，再決定處理方法，包括將行李寄往酒店等。至於行李何時抵達，他說視乎航空公司何時有下班航班飛往同一目的地，若翌日才有航班，最快明日才能取回。

大部份旅遊保險涵蓋行李延誤而導致購買衣物及日用品開支

保險賠償方面，他說若涉及行李延誤，大部份旅遊保險會視乎延誤時間作出相應賠償，涵蓋購買衣物及日用品的開支等。此外，航空公司亦有機會作出即時現金賠償，但未知若事故涉及機管局的行李輸送帶故障，會如何處理。

項明生：隨身攜帶藥物及保暖衣物

旅遊達人項明生表示，若旅客經常轉酒店，應與航空公司保持聯絡，並交代頭數天的酒店住址。他提醒市民謹記保留單據，以便向保險公司索償。他說，行李輸送帶故障事故罕見，但行李延誤經常發生，他呼籲旅客購買旅遊保險，並隨身攜帶藥物及保暖衣物，因當地未必有合適的藥物。

消息指，香港國際機場行李輸送帶今日（11日）疑故障未能使用，須改為用人手送上飛機。（圖並非事發當時/機管局圖片）