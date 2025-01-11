消息：機場行李輸送帶疑故障涉多班離港航班　有乘客「人篋分離」

消息指，香港國際機場有行李輸送帶今日（11日）疑一度故障未能使用，須改為用人手送上飛機，導致至少兩間航空公司有航班未能等及全部行李上機便起飛，乘客到埗後未能取到行李。據悉多班航班受影響，《香港01》獲悉，香港快運一班飛往日本名古屋航班，整架機只有約60件行李與乘客同步到達，導致大批乘客在當地機場填表格紀錄，另有飛韓國仁川航班受影響。《香港01》正就事件向機管局查詢。



據了解，香港快運往名古屋航班到達後有大批乘客無行李，須排隊登記資料。（讀者提供）

消息指，香港國際機場疑再出現系統問題，登機的行李輸送帶懷疑故障未能使用，須改用人手將行李搬上機，據悉有部份航班因等行李而延誤，亦有航班未能等及全部行李送上機，導致乘客到埗後未能取到行李。據了解，多間航空公司受影響。

《香港01》獲悉，其中香港快運HK Express一班飛往日本名古屋、編號為UO680航班，乘客抵達後，整架機只有約60件行李同步到達，導致大批乘客在機場填表格紀錄。

消息指，香港國際機場行李輸送帶今日（11日）疑故障未能使用，須改為用人手送上飛機。（圖並非事發當時/機管局圖片）

另一班同為快運今日飛往韓國首爾仁川的航班UO630，則有乘客接到通知，指因「營運調整原因」，該航班行李裝卸服務須局部暫停，故行李運送出現延誤。

快運在通知中提及，會盡力確保乘客在最短時間內收到行李，並要求乘客填妥表格及提供聯絡資料，以作進一步安排。

香港快運1月11日香港飛韓國仁川航班UO630有乘客接到通知，指因「營運調整原因」，該航班行李裝卸服務須局部暫停，故行李運送出現延誤。（讀者提供）

消息指，香港國際機場行李輸送帶今日（11日）疑故障未能使用，須改為用人手送上飛機。（資料圖片/鄭子峰攝）

網上亦有市民發文稱許多乘客到埗後無行李，被告知行李延誤須排隊登記酒店地址作進一步安排。有自稱機場員工留言指，剛才整條行李輸送帶「完全唔識郁」，行李無法透過輸送帶送至相應區域及送上相應的飛機，故須改用人手做，因此有延誤。