謝展寰：首座焚燒發電廠年底運作　年內提出修訂產品環保責任條例

環境及生態局局長謝展寰今（12日）在網誌表示，位於石鼓洲的轉廢為能、焚燒發電設施I·PARK1預計年底投入運作。坊間有人擔心政府未來會把廢物「一把火燒掉」，不再推動減廢回收，他說是誤解。他解釋，現實中回收成本可能大於再生物料帶來的經濟收益，反而焚燒發電是更佳、更環保的方案。

另外，他預告政府今年會提出修訂《產品環保責任條例》。



香港正在建設首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施 (I·PARK1) 。（環境及生態局相片）

環境及生態局局長謝展寰表示，香港首座焚化發電設施、位於石鼓洲的I·PARK1預計年底投入運作，去年12月亦為第二座轉廢為能設施I·PARK2招標。他表示坊間有一些誤解，擔心政府未來會把廢物「一把火燒掉」，不再推動減廢回收，反映不少人對轉廢為能技術和背後的環境經濟學認知不足。

謝展寰解釋，某些材料的收集、運輸和再加工過程需要消耗大量能源，甚至會產生額外的污染。例如發泡膠收集和運輸成本十分高，回收時高溫熔化和化學處理，處理成本可以高達數萬元一噸，還會釋放有害氣體。由於某些再生材料缺乏用途和市場，回收的成本可能大於經濟收益，技術上也並非所有廢物都適合回收。

謝展寰表，轉廢為能更符合資源管理和環境保護的理念，和回收再造是互補的廢物處理方案。（環境及生態局相片）

他表示轉廢為能能夠減少垃圾堆填，節省土地資源，而且溫室氣體排放量遠低於堆填，是國際間普遍認可的一種減碳做法，亦能減少依賴化石燃料。焚燒後的爐渣亦可以用於生產建築材料，而金屬等殘餘物也可以進一步回收再造，最大程度地實現資源利用。

謝展寰又表示，今屆政府投入前所未有的力度推行源頭減廢，扭轉多年廢物棄置量不斷上升的局面。今年會提出修訂《產品環保責任條例》，進一步推動源頭減廢。