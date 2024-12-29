紅館天台添本地研發製冷塗層　降溫兼年省30萬度電　謝展寰盼推廣

環境及生態局局長謝展寰今（29日）發表網誌，指明年全運會場館之一的紅磡體育館，天台及側牆已塗上本地研發的製冷塗層，預計可為體育館降溫至平均24度，每年可節省約30萬度電。謝展寰表示如果效果理想，政府會考慮將這類技術推廣應用於更多的建築物。



紅館天台和側牆塗上港產製冷塗層。（環境及生態局局長謝展寰網誌相片）

謝展寰表示，本地科技初創公司創冷科技 (i2Cool)獲環境局協助在本地設立生產線，並曾獲得「創新及科技基金」資助，研發具製冷效果的專利塗層。只需塗於建築物的屋頂或外牆，便能在毋須耗電下有效降低室內溫度，減低建築物耗電量。現時，迪拜購物中心及阿布扎比酋長皇宮都有採用。

明年的第十五屆全運會部分項目將在香港舉行，為響應改造低碳場館措施，建築署在其中一個場館紅館塗上塗層。謝展寰早前到體育館的天台，親身感受到天台塗上塗層後，與沒有塗層的部分有明顯的温差。

紅館天台和側牆塗上港產製冷塗層。（環境及生態局局長謝展寰網誌相片）

他表示紅館的塗層覆塗面積包括天台表面及天台側牆，約為9700平方米，塗層預計可為體育館降溫至平均24度，每年可節省約30萬度電，相等於減少約150噸碳排放量。另一方面，由於塗層令溫度變化大幅減少，預計防水層的壽命亦可以得到延長，節省維修成本。

未來一年，環境及生態局與相關部門會持續監測場館室內溫度和空調耗能等數據，檢視實地測試結果和評核成本效益。如果理想，政府會考慮將這類技術推廣應用於更多的建築物中，尤其是新建或改建的公共設施。