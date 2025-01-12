機場行李系統故障｜多人仍人篋分離　有苦主明返港恐行李才到曼谷

香港國際機場行李輸送帶系統昨早（11日）出現故障，須改為用人手操作，導致多班航班乘客到埗後，行李未能同步到達。多位昨日乘搭香港快運（HK Express）及香港航空航班出發往外地的港人聯絡《香港01》，批評兩間航空公司無主動聯絡受影響旅客。有昨日飛往首爾的港人，在零下低溫未能取得禦寒衣物及哮喘藥，在仁川機場等候逾6小時才能取回行李。亦有到曼谷三日兩夜的港人至今行李仍在香港，擔心返港後，行李才送到曼谷。



機管局回覆查詢承認系統有技術問題，8個分揀器中有1個分揀器發生故障，致部分行李處理速度受影響。（資料圖片/吳少峰攝）

機場苦等行李6小時 幸取回滑雪裝備及哮喘藥 苦主：返港一定追究

其中一名受影響乘客周小姐昨早乘香港快運HK Express UO630航班前往韓國首爾。她透露出發前使用自助行李櫃位，已見到輸送帶卡住，但當時自助機未有顯示有問題，當她過關、上機時，都未有聽聞行李系統出事。

到埗後，周小姐找不到行李，只見到一個膠盆，寫着自己與其他受影響乘客的名字，但當地機場處理行李的職員「都唔知發生咩事」。她最終自行到香港快運在機場的辦公室查詢，才得知行李要在晚上才抵達。但抵達之時，負責運送的員工已下班﹐周小姐因為要趕在今日滑雪前取得行李內的裝備，唯有留守機場等候。

周小姐稱，唯一慶幸是行李如期抵達，但當她回到市區已是凌晨時份。由於今日清晨5時便出發上山滑雪，她只睡了一、兩小時，故即使到了滑雪場，其體能及精神狀態亦不佳，影響其玩樂心情，「浪費埋第二日啊完全係」。

她認為，香港快運的處理手法令人感到傍偟，「解釋冇啦、人冇啦，當地嘅員工都唔知囉」。她又強調，回港後一定會向HK Express追究事件。

乘客陳小姐（化名）昨日乘香港快運HK Express UO700航班前往泰國曼谷，但行李今午仍在香港機場。（受訪者提供）

苦主恐返港後行李才到曼谷：咁我寧願你唔好運過嚟

陳小姐（化名）亦是香港快運乘客，昨早與友人乘UO700航班前往泰國曼谷，航班稍有延誤，下午4時抵埗。不過，陳小姐等了兩個多小時，同機其他乘客都取得行李離開，連行李輸送帶都停下來，仍未見到她們兩人的行李。

陳小姐聯絡當地機場職員，職員表示會聯絡HK Express。她們其後透過追蹤裝置AirTag才得知，行李仍在香港，其後在社交媒體得知香港機場的行李輸送帶出問題，遂電郵到HK Express查詢，至今午才獲回覆。陳小姐引述對方僅建議她們直接聯絡曼谷機場行李服務部處理。而曼谷機場行李服務部則表示，她的行李現仍在香港，會盡快將行李寄到曼谷。

陳小姐透露，她今次行程只有三日兩夜，明日便會離開曼谷返港，擔心行李會在她返港後，才送抵曼谷，「咁我寧願你唔好運過嚟啦」。她又表示，昨日及今日的行程都因此要變動，改為在當地購買衣服等用品，但仍未知可否向航空公司追討有關費用，對此感到無奈。

陳小姐指，明白事件或牽連不少乘客，但認為機管局及航空公司要做好訊息發放，不應要乘客透過社交媒體，才得知香港機場出問題﹐認為當局反應不夠及時和透明。她又表示，回港後會聯絡快運索償在當地補買行李的開支，認為航空公司對此要負責。

林先生昨日乘搭香港航空HX690班機前往北海道札幌，同機有約20多名乘客都未能領取行李，需在櫃枱填表登記資料。（受訪者提供）

遊札幌零下幾度缺禦寒物 苦主不滿港航無主動聯絡乘客提供行李消息

另一名苦主林先生表示，昨（11日）一行兩人乘搭香港航空HX690班機前往北海道札幌旅遊7日6夜，他最初不知道香港機場的行李輸送帶故障，抵埗後知悉同機有約20多名乘客都未能領取行李，加上看到相關報道後，始知「咁多人受影響」，幸好有當地機場人員協助他們填表登記資料。

因為他整個旅程需入住4間不同酒店，由日本職員幫忙逐一聯絡各間酒店交代情況，以確保其行李抵達日本後，按日子送到其所在酒店。相反，香港航空公司卻完全沒有以任何方式，包括電郵、whatsapp等主動聯絡受影響乘客。他昨晚已拜托香港朋友致電香港航空詢問，但沒有得到任何實際有用的資訊，至今毫無回覆。

林先生稱，北海道天氣嚴寒，只有零下幾度，他手上沒有禦寒衣物，而滑雪裝備及所有日用品都在行李篋，還在機場處理手續花了3小時。他暫時買了一日的禦寒衣物，因本身行李篋已滿，他不敢買大多，怕回程爆篋或過重，令他大失預算。

林先生將於周五（17日）回港，並已作最壞打算，有可能要返到香港才能取回行李，但他也不知下一步能怎樣做，旅遊心情大受影響。