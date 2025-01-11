機場行李系統故障｜人在日本冇行李　排2小時填表：阻行程損心情

據悉香港國際機場行李輸送帶系統今早（11日）出現故障，須改為用人手操作，導致多班航班乘客到埗後，行李未能同步到達。有今早乘航班往日本名古屋的乘客向《香港01》表示，辦登機手續時已見輸送帶未郁動，卻未被告之原因，直至上機延遲約半小時起飛，才從機長廣播得知行李處理有問題，到達方知行李未隨機到。

她稱同機100多人在機場排隊填寫資料，約兩小時後才離開機場，令其行程受阻，也要重新購買貼身衣物、充電線等，惟航空公司未提到賠償，「最主要一到埗心情有影響」。她稱不理解航班在明知有大量行李未及時上機便起飛，令不少乘客受阻，要求機管局及航空公司交代事件。



機管局回覆查詢承認系統有技術問題，8個分揀器中有1個分揀器發生故障，致部分行李處理速度受影響。（資料圖片/吳少峰攝）

機上機長廣擔才得知行李處理出現問題

乘客陳小姐（化名）今早乘香港快運HK Express UO680航班前往日本名古屋展開9日旅程，她稱早上辦登機手續將行李寄艙時，已見輸送帶未有郁動，但地勤無告之原因，只聽到在地勤之間交談得知須用人手處理寄艙行李。她稱初時無為意，直飛機延誤約半個小時起飛，透過機上機長廣擔才得知行李處理出現問題，「但佢冇話唔等（行李），淨係話而家起飛。」

目測超過100名乘客排隊填表 耗約兩小時才離開名古屋機場

陳小姐稱，到達名古屋中部國際機場從地勤口知得知只有60件行李隨機送達，其他行李則有延誤，要求乘客逐一填表格，包括每日入住的酒店地址等，目測有超過100多名乘客排隊填表，前後耗費約兩小時才離開機場，「3點land（落地），但5點先交完表」，因下榻酒店須駕車3小時前往，結果很晚才到達，令行程受阻。

原本諗住全日都可以hea下、輕鬆休息，最後都變得好趕，訂咗6點食飯但最後8點先到，個人亦都好攰、全日係機場無嘢做到。 受影響乘客陳小姐

消息指，香港國際機場行李輸送帶今日（11日）疑故障未能使用，須改為用人手送上飛機。（資料圖片/鄭子峰攝）

日本近日多個地區天氣嚴寒，她稱行李篋主要是衣物、護膚品，幸好厚外套未寄艙，但貼身衣物、充電線要緊急在當地購買，「實際影響都係用錢買得返，航空公司無話賠償咩，所以可能都係自己或者旅遊保險承擔返，最主要都係一到埗心情受影響。」

她又說對事件感失望，不理解當時航空公司明知有大量行李未上機便起飛，又未作解釋，令乘客浪費時間，「仲要唔知等幾耐先有行李送到，又唔知點樣送過嚟」，認為機管局與航空公司都應交代事件。

據了解，香港快運往名古屋航班到達後有大批乘客無行李，須排隊登記資料。（讀者提供）

另一乘客梁小姐則乘今早快運UO630航班前往韓國首爾，她稱留意到近半同機香港人的行李篋都「滯留」在香港，她原打算明日去滑雪，但其滑雪用具都在篋內，為行程受阻感到十分憤怒，並希望可獲賠償。

她又不解為何機管局等仍未有就事件作出任何跟進或解釋，「我搞咗全日，望下啲新聞都冇報過」。梁小姐補充指，今早辦理登機手續時，航空公司已出現混亂，有櫃檯職員指要用人手抽出往日本東京的行李。

香港快運1月11日香港飛韓國仁川航班UO630有乘客接到通知，指因「營運調整原因」，該航班行李裝卸服務須局部暫停，故行李運送出現延誤。（讀者提供）