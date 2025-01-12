北上｜33.7萬港人周六到內地　北上南下逆差按周擴大19%至19.7萬

港人北上熱潮持續，昨日（11日）錄得約33.8萬港人北上，較上周六（4日）多約4萬人次。昨日訪港內地客則有約14.1萬人次，較上周六增約2,600人。「北上南下」逆差進一步擴大，約19.7萬人次，較上周的17.9萬人次增19%。

香港與深圳相連的六個陸路出入境口岸，昨日錄得約9萬多名內地旅客訪港，估計大部分為一簽多行的深圳旅客，較上周六多1.5萬人。



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根據入境處數字，昨日香港居民出境有411,986人次，當中338,051萬人次經不同口岸到內地，較對上周六多近4萬人次。昨日經羅湖口岸出境有107,533人次，落馬洲支線有86,390人次，深圳灣則有57,166人次。

北上南下逆差擴大

內地訪客昨日有141,224人次，較對上一個周六119,232人次，升約21%。北上南下逆差逾約21.5萬人次，較上周的18萬人次增約19%。

另外，一簽多行重推一個月，在香港與深圳相連的六個陸路出入境口岸，昨日錄得約9萬內地旅客訪港，較上周六多1.5萬人。

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