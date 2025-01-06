北上｜2024年港人北上8191萬人次料花557億　遊日本支出金額巨大

自2023年2月，香港與內地恢復全面通關，港人北上消費的熱潮有增無減，綜合政府數據，2024年港人北上人次高達8,191萬，較2023年增近53%；按每人每趟平均開支680元來計算，估計去年港人北上消費總額高達557億元，比2023年超出近200億元。



不過港人遊日本使費也不遑多讓，據日本政府觀光局數字，今年首11個月有約240萬港人人次「返鄉下」，以平均每趟消費1.4萬港元推算，花費也有335.7億港元。



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2024年港人北上超過8,000萬人次 12月最多人北上

自2023年2月全面通關後，港人報復式外遊，除了北上消費，也有不少人出遊日本。按香港入境處數據，在2023年，港人總外遊人次約7,222萬；撇除當中經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境人次，當中5,358萬人次經高鐵、港深連接口岸或中港碼頭北上，佔總數74%。

在2024年，出遊港人人次破億，達到1.047億人次，比2023年增加45%；其中北上人次佔78%或8,191萬人次，按年上升近53%。

2024年每月港人北上至少在500萬人次以上，當中3月、8月、10至12月屬高峰期，各有超出700萬人次，而12月為北上月份之冠，有799萬人次。

去年港人北上消費總額較2023年超出近200億

根據政府統計處於2015年11月所公布有關港人北上消費開支統計調查報告，2014年港人北上不計算交通服務費用，每人每次平均開支為860元，前往廣東省包括深圳的平均開支則為680元。 按照出境人數來估算，2024年港人北上消費的總金額達至557億元（假設往廣東省），比2023年的364億元，超出193億元或53%。

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去年全年4450萬旅客來港 非內地旅客增幅高於內地旅客

2024年入境旅客方面，總計有4,450萬人次，按年增加1,050萬或30.9%。當中內地旅客佔3,402萬人次，按年增加728萬人次或27.2%，最多為8月有365.8萬人次，其次是2月的324.4萬人次，7月與10月相若，而12月僅稍多於300萬人次。

其他旅客方面，全年有1,048萬人次來港，按年增加322萬人次，上升44%。當中11月及12月都錄得超過100萬人次其他旅客來港。12月成為第二多旅客訪港月份，共425.6萬人次，僅次於8月的445.4萬人次。

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首11個月240萬人次港人遊日 佔訪日旅客第4位

港人除了北上，也喜歡遊日本。日本政府觀光局數字顯示，去年1月至11月累計有2,397,800人次港人遊日，佔日本首11個月旅客的7.18%，僅次於韓國（795萬人次）、內地（637.7萬人次）及台灣（555.3萬人次），比第五位的泰國多近1.4倍（100萬人次）。與2023年同期比對，按年增加534,000人次或28.7％，也比2019年同期204萬人次超出17.5%。

推算首11個月港人遊日花費335.7億港元

日本官方於今年8月發表第2季遊日旅客消費統計，該季共有64.6萬人次港人遊日，總消費額達1,743億日圓（約94億港元，以當時100日圓兌5.4港元匯率換算），港人每趟日本旅程人均「豪花」逾1.4萬港元。按日均消費額計，港人遊日每天花費2,111港元，屬全球最高。

以同樣人均消費1.4萬港元推算，今年首11個月遊日港人240萬人次，總消費也有335.7億港元。如以現時100日元兌4.9港元計算，金額也有307億港元，相等於港人北上消費總額的55%。