聖誕新年｜481萬人次港人外遊　4分3北上　一簽多行後內地客增4%

元旦日（1日）本港共錄得逾90萬出入境人次，其中有近40萬人次的居民返港，屬其中一個入境高峰期，另有超過10萬內地旅客入境。總計今年聖誕及新年假期（2024年12月20日至2025年1月1日），本港共有逾191萬人次的旅客入境，較前一年同期升近15萬，當中有5.7萬為內地旅客增長。



出境方面，今年聖誕及新年假期共有逾481萬人次的香港居民出境，當中逾四分三屬北上人次。與前一年同期比較，出境人數升近兩成，北上人數增升超過兩成。



今年聖誕及新年假期共有逾481萬人次的香港居民出境。(資料圖片)

根據入境處數字，由2024年12月20日至2025年1月1日，各口岸共錄得超過1,337萬出入境人次。其中，出境方面，共有逾481萬人次的香港居民出境，數字較前一年升19%。期內出境港人當中，超過364萬人經各口岸北上到內地，即每100個港人，有48個曾在假期間北上；數字亦較前一年同期大增117萬。

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出境高峰期方面，聖誕節（12月25日）有最多港人出境，有近57萬人次；其次是平安夜（12月24日），有超過47萬人次；冬至（12月21日）亦有近46萬。

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入境方面，總計今年聖誕及新年假期，本港共有逾191萬人次的旅客入境，較前一年升近15萬。內地客佔超過七成，有137萬人次，較前一年升逾5.7萬，升幅為4%。其他旅客則有54萬入境人次，較前一年升逾9萬人，大增超過兩成。