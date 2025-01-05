北上｜29.8萬人周六北上 按周升8,000人 北上南下逆差18萬人
撰文：洪芷菁
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港人北上熱潮持續，根據入境處數字，昨日（４日）有約29.8萬人北上，較上周六（28日）升約8,000人。昨日訪港內地客則有11.9萬人，較上周六跌逾8,000人，「北上南下」逆差約18萬人。
深圳居民來港一簽多行重推一個月後，其中與深圳相連的六個陸路出入境口岸，在昨日錄得約7.5萬內地旅客訪港，較上周六微跌3,600人，自去年12月中高峰期後呈回落跡象。
根據入境處數字，昨日香港居民出境有367,637人次，當中約29.8萬人次經不同口岸到內地，較對上一個周六（去年12月28日）約29萬人次略為增加了8,000人次。昨日經羅湖口岸出境有93,128人次，落馬洲支線有76,938人次，深圳灣有52,648人次。
內地訪客昨日有119,232人次，較對上一個周六126,808人次，微跌5.94%，北上南下逆差逾18萬人次。
另外，一簽多行重推一個月後的首個周末，其中與深圳相連的六個陸路出入境口岸，在昨日錄得約7.5萬內地旅客訪港，較上周六微跌3,600人，相較去年12月中高峰期時的10.5萬人，呈回落跡象。
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