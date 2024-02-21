廉政公署50周年｜廉政學院開幕 胡英明：成為「鐵三角」全球反貪
撰文：孔繁栩
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廉政公署今日（21日）舉行50周年慶祝酒會暨香港國際廉政學院成立典禮，行政長官李家超指，廉政學院可以聯合本地及各國反貪人員共同打擊貪污，相信香港可以成為國際反貪中心。廉政專員胡英明指，廉署、廉政學院及國際反貪聯合局可以成為「鐵三角」，在全球進行反貪腐工作。
廉署在北角廉署總部舉行典禮，行政長官李家超、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤，及多國反貪機構代表出席。
李家超致辭時指出，廉署在過去50年，擔任肅貪倡廉工作，令本港的廉潔及透明程度提升，香港成為全球最廉潔城市之一。
廉署現時領導國際反貪聯合局，在全球進行反貪工作，香港政府有決心，與不同界別及全球打擊貪污。
他又指出，廉政學院成立後，可以聯合本地人員及各國反貪機構在全球推動防貪，香港亦會成為國際反貪中心。
廉政專員胡英明表示，本港曾經是一個貪污城市，貪污十分常見，在1974年成立廉政公署後，經過廉署人員，在過去半個世紀的努力，成功締造廉潔的香港社會。
他期望廉政公署、廉政學院，及國際反貪聯合局可以成為「鐵三角」，學院將會為17個國家，35名反貪機構人員提供培訓。
廉署亦與香港大學、科技大學、北京大學、清華大學和澳門大學簽定合作備忘錄，推動反貪工作研究和交流。
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