警員為貪方便　自製口供或私下終結7宗罪　官斥目無法紀判囚3年

警員調查盜竊及襲擊等7宗案時，偽造多份口供，訛稱事主不追究事件，從而終止調查。後來其上司生疑私下調查揭發事件。警員早前承認7項公職人員行為失當罪，報告顯示他曾稱因「貪方便」而犯案。法官徐綺薇今（13日）在西九龍法院(暫代區域法院)判刑時指，明白警員工作繁重，亦面對壓力和挑戰，但被告在案中堆砌各式各樣理由，把部份責任推給報案人和上司，圖為自己開脫，斥他知法犯法，目無法紀，欺上瞞下，判囚3年。



被告稱從少立志成警員

被告胡兆俊（26歲），於2016年加入警隊。他被控七項公職人員行為失當罪，案發介乎2019年12月至2020年9月，共涉4宗襲擊案、2宗盜竊案和1宗使用虛假文書案，合共7宗案件。

辯方今求情時指，被告於青少年時已立志成為警員，但因是次犯案，令其警員夢碎。此外，辯方呈上被告案發時上司的求情信，望法官輕判。

被告胡兆俊在西九龍法院被判入獄3年。(資料圖片)

報告指被告曾稱因貪方便犯案

法官徐綺薇留意到，根據索取的背景報告，被告聲稱報案人未有就調查作回應，同時上司亦催促他處理積壓的案件，惟辯方的求情是指案發時正值疫情和社會運動，當時警隊人手不足，被告「貪方便」犯案。法官指，兩個說法不吻合。辯方索取指示後，重申求情的說法，強調是被告選擇不恰當方法處理，不想把責任推給報案人和上司。

官斥被告堆砌理由淡化罪責

法官判刑時稱，明白警員工作繁重，面對的壓力和挑戰亦有增無減。但法官指，被告堆砌各式各樣的理由，把部份責任推給報案人和上司，圖為自己開脫，淡化罪責。

被告行為影響警隊聲譽

就辯方指被告在案中沒有金錢利益，法官則認為被告為一時之私犯案。他為盡快處理案件，偽造供詞。法官強調，警員應維護法紀，市民對警員的操守有一定期望。惟被告在案中知法犯法，不但影響警隊的聲譽，亦動搖市民對警隊的信心。

盜竊案上向三方作虛假陳述

法官續指，被告在處理其中一宗盜竊案時，該案案情最為嚴重。被告在案中向超市職員、被捕人和上級三方向作虛假陳述，亦教唆被捕人的兒子，向被告的同僚說謊，以配合其劇本行事。法官斥責被告目無法紀，欺上瞞下。考慮以上因素後，法官判被告監禁3年。

自製口供就女童被襲案結案

案情指，被告案發時駐守葵青警區刑事調查隊第六隊。首宗案件涉及一宗襲擊案，報案人於2019年7月報案，指女兒被同學襲擊。因校方其後處理事件，陳遂不再追究。惟他未有到警署錄取口供，也沒有警員和他聯絡。惟該案的調查報告中，被告記錄他向報案人錄取不追究供詞，檔案內也有該份偽造的供詞，警方遂終止調查。

被告在其他案件亦使用相同方法，偽造不追究供詞，令警方終止調查。

超市盜竊案向事主稱被捕人願賠償解決

就其中一宗百佳超市盜竊案，被告在調查時致電通知報案職員拿取賠償金。他又向百佳保安部職員稱，案件已用警司警誡方式處理，女被捕人的家屬願意向百佳賠償。其後，被告於葵涌警署內把賠償金交給保安部職員。

自行向被捕人兒子收1800元賠償金

被告同時聯絡被捕人的兒子，指百佳收取賠償，可不追究事件。被捕人的兒子遂向被告支付1800多元賠償金，又按被告指示，向其他警員訛稱被捕人入住葵涌醫院。被告則向上級稱，因被捕人在葵涌醫院留醫，未能到警署報到。被告亦偽造報案人的不追究供詞，該案最終被終止調查。

上司對百佳不追究生疑調查

惟該警區的總督察發現，百佳案報案人的首份證供不翼而飛，又認為百佳即使收取賠償，也不會不追究案件，遂派出名督察向報案人查問，從而揭發案件。

案件編號：DCCC 104/2023