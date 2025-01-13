香港故宮博物館｜今年辦7展覽　圖坦卡門展年底壓軸有動物木乃伊

香港故宮文化博物館今日（13日）公布，2025年將推出4個特別展覽及3個專題展覽，當中壓軸的「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」展覽將於11月底舉行，屆時展出蕯卡拉大型墓地最新發現的雕像、棺槨和動物木乃伊。



香港故宮文化博物館館長吳志華表示，去年博物館的入場人數約100萬人次，較2023年下跌16.7%，惟旅客的佔比由55%升至73%。他強調博物館所有觀眾需付費進場，不同於本港其他博物館提供免費展覽。



香港故宮博物館今年辦3個專題展覽 館長：都係賣貴啲飛

香港故宮文化博物館今年計劃舉辦7個展覽，分為4個特別展覽及3個專題展覽，主題涵蓋中國飲食文化、清代軍事文物；亦有世界古代文明的珍藏，包括多哈伊斯蘭藝術博物館地毯、印度莫臥兒王朝的珍寶等。

香港故宮文化博物館館長吳志華透露：「7個展覽入面其中有4個係特別展覽，都係大家最關注，都係短時間，幾個月幾個月一次，都係賣貴啲飛，都係賣150蚊飛嘅。」

香港故宮文化博物館館長吳志華。（歐陽德浩攝）

11月底舉行壓軸埃及展覽 上海博物館一票難求

其中壓軸的「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」展覽將於11月底舉行，為期約9個月，屆時展出近250件來自7間埃及博物館的珍藏及最新的考古發現，包括蕯卡拉大型墓地發現的雕像、棺槨和動物木乃伊。

吳志華介紹指，上述的埃及珍藏展覽目前在上海博物館一票難求，但香港故宮文化博物館將會重新製作，取之精華，並加入多媒體作講解，為觀眾帶來沉浸式體驗。「如果你問內地觀眾呢，一句話呢，就係買唔到飛。」

去年入場人數約100萬人次：經濟疲弱但有人願意攞體驗

吳志華又指，去年香港故宮博物館的入場人數約100萬人次，低於2023年約120萬，即下跌約16.7%，不過旅客的佔比由55%升至73%。他強調博物館所有觀眾需付費進場，不同於本港其他博物館提供免費展覽。

吳志華說：「點解啲人願意畀150蚊去睇展覽，呢個係好值得思考嘅問題。雖然我哋嘅經濟疲弱，但有人係願意畀錢去攞好嘅經驗體驗。」

2025年香港故宮博物館展覽陣容

1月22日：香港賽馬會呈獻系列：修明裝備——故宮博物院藏水清代軍事文物

3月19日：流動的盛宴——中國人飲食文化

5月14日：「紋」以載道——故宮博物院沉浸式數字體驗展（暫名）

6月18日：文明交織：多哈伊斯蘭藝術博物館地毯珍藏（暫名、特別展覽）

8月6日：莫臥兒王朝的珍寶（暫名、特別展覽）

9月26日：絲綢中國——香港故宮文化博物館賀祈思收藏（暫名）

11月底：圖坦卡門與薩卡拉的秘密（暫名、特別展覽）

