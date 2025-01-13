中大研討會上偷拍女生裙底　醫生謝得言認罪　准保釋至1.27判刑

中大醫學院名譽臨牀副教授謝得言，涉去年1月在中文大學一場醫學研討會上，偷拍19歲女學生裙底，被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪，他今（13日）在沙田裁判法院認罪，准保釋至本月27日判刑，以候社會服務令報告。



被告謝得言（47歲，醫生）承認於2024年1月27日，在中文大學中央道李卓敏基本醫學大樓2樓212室，拍攝女子X的私密部位，而拍攝情况是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子X同意。

被告謝得言。(無綫電視節目流行都市片段截圖)

沙田法院。（資料圖片)

謝得言曾於屯門醫院大腸肛門外科工作，目前私人執業。他不時接受電視節目或傳媒訪問，講解腸道疾病等，也曾為本地果醬品牌周年特輯擔任男主角。

案件編號：STCC2976/2024