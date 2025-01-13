去年首11月錄8.6萬宗罪案　近半為詐騙涉款85億元　電話騙案激增

撲滅罪行委員會今日（13日）下午舉行會議。保安局局長鄧炳強會後指，去年1至11月本港錄得整體罪案86,774宗，較前年同期升3.9%，主要受勒索、詐騙案上升帶動。去年詐騙案佔整體罪案達46%，涉及85.2億元。其中電話騙案較前年同期激增172.8%，達5,168宗，相信是與假冒客服騙案手法冒起有關。



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鄧炳強指，去年1至11月本港整體罪案數字為86,774宗，較前年同期升3.9%，即3,224宗。數字上升由於勒索、詐騙案增加。行劫、爆竊、傷人、嚴重毆打、盜竊案等則下跌。

詐騙案方面，去年頭11個月有40,470宗，較前年同期升8.7%，佔整體罪案達46%；涉額達85.2億元，較前年同期多1.9億元，升幅為2.3%。鄧炳強指，詐騙案按年8.7%的升幅，較2022及2023年的按年升幅48%及45%，已「大幅放緩」。眾多詐騙案中，網上騙案佔最多，達62.4%，較前年同期微跌0.6％。

電話騙案較前年同期大升172.8%，達5,168宗，佔整體詐騙案32.3%。鄧炳強相信，升幅是去年新出現的假冒客服騙案手法所致，去年首11個月就錄得5,032宗。

至於勒索，去年頭11個月有2,828宗，較前年同期升18.5%，當中涉及祼聊的佔八成。