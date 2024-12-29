鄧炳強自爆23條立法時眼晴發炎、痛風復發　預告未來許多高山要攀

保安局局長鄧炳強今日（29日）回顧2024年工作，形容《基本法》23條立法是「今年最重要的工作」，也是工作生涯中「最大的挑戰」，除了因為立法時有外界抹黑與攻擊23條，他和團隊需要「毫不畏懼，作為應變反駁隊亦激烈反駁、維護正義」，並透露因為當時睡眠不足，肩周炎和痛風復發。展望未來，他說未來可能還有「許多高山要攀過」，但自己會守護香港。



保安局局長鄧炳強今日（29日）在社交媒體上載年終總結視頻，回顧2024年的工作。（鄧炳強Facebook）

鄧炳強透露23條立法期間眼睛發炎、痛風復發

鄧炳強在Facebook上載3分50秒的影片，回顧保安局2024年工作充滿挑戰、機遇和滿足感，片中有一半時間講述《基本法》23條立法。他形容23條立法是「今年最重要的工作」，也是工作生涯中「最大的挑戰」，還將團隊比喻為「戰友」，嘆大家一起「完成這一歷史任務」，並強調「維護國家安全和愛國教育是使命」。

2024年3月19日，針對《基本法》第23條立法的《維護國家安全條例草案》在立法會三讀通過，同月21日生效。(資料圖片)

鄧炳強憶述，立法期間，保安局成立「應變反駁隊」激烈駁斥某些言論，包括「外界不斷地抹黑、恐嚇和攻擊」。他說，團隊對此毫不畏懼，努力工作，自己亦因立法工作繁忙而睡眠不足，導致眼睛發炎、肩周炎和痛風復發。

鄧炳強：未來可能還有許多高山要攀過

片段還提到其他工作，包括出入境便利措施有重大突破，如指定外國居民一簽多行、非中國籍香港永久居民可申請證件往返內地；沙頭角第二期開放、明年啟德體育園開幕而推出的演練等。

鄧炳強表示，2024年經歷甜酸苦辣，未來可能還有許多高山要攀過，但為了香港和市民樂在其中，2025年會繼續鑒定不移地守護香港。