鄧炳強自爆23條立法時眼晴發炎、痛風復發 預告未來許多高山要攀
撰文：何夏怡
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保安局局長鄧炳強今日（29日）回顧2024年工作，形容《基本法》23條立法是「今年最重要的工作」，也是工作生涯中「最大的挑戰」，除了因為立法時有外界抹黑與攻擊23條，他和團隊需要「毫不畏懼，作為應變反駁隊亦激烈反駁、維護正義」，並透露因為當時睡眠不足，肩周炎和痛風復發。展望未來，他說未來可能還有「許多高山要攀過」，但自己會守護香港。
鄧炳強透露23條立法期間眼睛發炎、痛風復發
鄧炳強在Facebook上載3分50秒的影片，回顧保安局2024年工作充滿挑戰、機遇和滿足感，片中有一半時間講述《基本法》23條立法。他形容23條立法是「今年最重要的工作」，也是工作生涯中「最大的挑戰」，還將團隊比喻為「戰友」，嘆大家一起「完成這一歷史任務」，並強調「維護國家安全和愛國教育是使命」。
鄧炳強憶述，立法期間，保安局成立「應變反駁隊」激烈駁斥某些言論，包括「外界不斷地抹黑、恐嚇和攻擊」。他說，團隊對此毫不畏懼，努力工作，自己亦因立法工作繁忙而睡眠不足，導致眼睛發炎、肩周炎和痛風復發。
鄧炳強：未來可能還有許多高山要攀過
片段還提到其他工作，包括出入境便利措施有重大突破，如指定外國居民一簽多行、非中國籍香港永久居民可申請證件往返內地；沙頭角第二期開放、明年啟德體育園開幕而推出的演練等。
鄧炳強表示，2024年經歷甜酸苦辣，未來可能還有許多高山要攀過，但為了香港和市民樂在其中，2025年會繼續鑒定不移地守護香港。
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