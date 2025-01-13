緬甸詐騙營｜鄧炳強引述泰國司法部部長︰盡一切辦法協助12人回港

緬甸詐騙營死灰復燃，目前仍有7男5女港人身處東南亞被限制人身自由，保安局副局長卓孝業昨日（12日）率隊往泰國跟進個案。局長鄧炳強今（13日）表示，目前該12名港人失去人身自由，但仍然安全，大部分是在香港看到高薪招聘廣告後被誘騙到泰國。他引述當地司法部部長，非常關注港人懷疑在泰國被送往其他地方，將用盡一切辦法協助他們安全回港。



緬甸詐騙營近月「復活」。入境處及保安局1月12日在機場，向前往東南亞的航班的乘客派發小冊子，提醒他們提防。（廖雁雄攝）

鄧炳強︰12人失去人身自由但仍然安全

保安局局長鄧炳強表示自去年第二季，共有28名人士報稱懷疑被誘騙到泰國，當中16人安全回港。餘下7男5女港人身處東南亞，雖然被限制人身自由，但仍能與入境處協助在外的香港居民小組及家人聯絡，目前安全。

鄧炳強指，大部份受害人在香港看到高薪招聘的廣告，標榜毋須任何工作技巧，應徵後懷疑被誘騙到泰國。他提醒市民保持警剔︰「我哋多次提醒香港朋友，當你遇到一啲情況，又唔駛咩學歷，又唔駛咩要求，又畀好高人工你，仲要去到外地呢，你真係要三思啦。」

保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝）

卓孝業率專責小組明日與泰國警方見面

鄧炳強強調，目前並沒有任何受害人在泰國被綁架，全部在香港受聘再送往其他地方。港府非常關注該12名港人的安全，因此派出副局長卓孝業率領專責小組到泰國，今早與當地司法部首長及其部門首長會面，今日稍後亦會與中國駐泰國大使商討，明日則與泰國警方見面。

鄧炳強表示，泰國總理親自主持打擊販賣人口活動委員會成員，而司法部部長正是成員之一。他引述對方指，非常關注港人懷疑在泰國被送往其他地方，將用盡一切辦法協助該批港人安全回港。

呢啲香港居民安全返嚟香港，亦都係我哋終極目的嚟，我哋希望盡快協助佢哋安全返香港。 保安局局長鄧炳強

保安局副局長卓孝業（前左）率領保安局、入境處及警務處組成的六人工作小組，在1月12日前往泰國跟進港人被誘拐個案。（廖雁雄攝）

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