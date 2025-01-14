濫用公屋｜免費出租、丟空單位、私人補習不犯法？釐清修例五疑問

為進一步打擊濫用公屋，房委會資助房屋小組委員會今日（14日）提出修訂《房屋條例》，擬嚴重濫用公屋刑事化，最高可罰款50萬元及監禁1年。究竟何謂「嚴重濫用公屋」？通過修例後，若租戶分租單位予親戚或子女、家中私人補習或製作手工，甚至通過Airbnb等網上平台短期出租，又會否觸犯法例？下文將分五點，逐一釐清定義上的五大疑問。



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疑問一：僅針對住戶？協助者如地產經紀同樣犯罪

目前若公屋租戶嚴重濫用公屋，房委會只有權終止租約，但沒有檢控權力。為加強阻嚇力，房委會建議修改《房屋條例》，明確定義嚴重濫用公屋，最高罰款可50萬元及監禁1年。若涉以下行為，則被視為觸犯嚴重濫用公屋罪行，包括︰

．以金錢利益分租公屋單位

．租戶不居於單位，並將單位用作商業用途



法例並適用於租戶、分租戶、持證人、分證人，其他協助嚴重濫用公屋的人士，例如地產經紀等。房委會相信在引入新罪行後，可有效處理透過公屋單位賺錢的個案。

市民可在房屋署網站填寫舉報濫用公屋表格。（網頁截圖）

疑問二：分租給親戚及子女犯法？視乎是否涉金錢利益

消息指，根據現時《條例》建議的修訂，分租對象無論是任何人，包括親屬甚至子女，只要涉及到金錢利益，一律當作觸犯嚴重濫用公屋罪行。如果不涉及租金收入，可能只被房委會視為「嚴重違反租約行為」，可被終止租約。

疑問三：大部份時間自住 短期出租也犯法？

商業用途方面，除了常見個案如把單位用作健身房等，若租戶家庭大部份時間居住在單位，剩餘時間透過Airbnb等網上平台短期出租單位，也符合嚴重濫用公屋的定義。

▼《房屋修例》修訂建議懶人包▼



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疑問四：丟空單位不算嚴重濫用？惟或涉虛假申報

若租戶長時間丟空單位，但沒有涉及分租及商業用途等，則不屬於嚴重濫用公屋，毋須處以罰款及監禁。但房委會可按租約條款，發出遷出通知書。同時，若相同租戶曾作出虛假申報，聲稱長期居住單位，則涉及虛假申報及拒絕提供資料的罪行。

疑問五：家中私人補習或手工製作不算嚴重濫用公屋？

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今日在記者會解釋，一旦通過修訂《條例》，嚴重濫用公屋屬於刑事罪行，不想輕易涵蓋大部份行為。部份租戶長期居住在單位，需要幫補家計，在家中私人補習或製作手工，將不視作違法，「如果我哋界定唔清楚啲，變咗會有街坊擔心在租住房屋做呢啲行為，都變咗犯罪。」

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如。（歐陽德浩攝）

黃碧如稱具阻嚇作用︰緩刑都會留案底

被問到阻嚇性是否足夠，黃碧如表示，根據法院過往的案例，確實未必向犯罪人判處最高的刑罰，「但我哋要記得，如果一旦定罪，就算緩刑，例如話監禁兩個月，緩刑幾耐咁，緩刑都會留案底嘅，呢樣嘢對於一般市民同租戶都有一定阻嚇作用。」