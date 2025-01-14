濫用公屋｜分租、用於商業擬刑事化　房委會：沒定KPI要捉幾多人

房委會建議修訂《房屋條例》，把分租公屋單位、將公屋作商業用途定義為嚴重濫用公屋罪行，可罰款150萬元及監禁1年。房委會下月諮詢立法會房屋事務委員會，爭取今年4月提交立法會審議。

房委會小組委員會黃碧如認為，修例後能加大阻嚇力，鼓勵不需要單位的人士交回公屋單位，惟沒有設定「KPI」（關鍵績效指標）要捉到多少人。



房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如。（歐陽德浩攝）

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，現時興建一個公屋單位，不計地價需要100萬元。政府2022年7月上任至今，收回約7,000個被濫用或違反租約的公屋單位，相當於10座公屋，節省超過70億元。這次建議修例，她認為一來有阻嚇作用，二來鼓勵不需要公屋單位的人士可以交出公屋，令公屋輪候冊上的人士受惠。

至於修例後的成效，黃碧如說沒有「KPI」（關鍵績效指標）。

我哋亦都唔係有個KPI話我哋要捉幾多人，先至叫做同我哋作出呢個建議嘅願望符合。 資助房屋小組委員會主席黃碧如

兩類情況列嚴重濫用公屋 可囚1年罰款50萬元

現時租戶嚴重濫用公屋，房委會只能視為違反租約、有權終止，並沒有檢控權力。房委會建議兩類情況列為嚴重濫用公屋罪行，參考現時非法轉讓居屋的罰則，一經定罪可罰款50萬元及監禁1年。

房委會小組委員會黃碧如表示這是最高刑罰，實際每宗個案的罰則要視乎法庭判決。她相信改列罪行後，有效處理將公屋當作賺錢工具的個案，同時作有效警惕。

擬修例針對兩類情況：



一）以公錢利益分租公屋單位，或授予許可讓他人居住

二）租戶家庭不居於單位，並且將其用於商業用途



第二類情況，明確列明住戶不居於單位，並非單純作商業用途。黃碧如說，有公屋住戶要「要幫補生計、喺單位補習、做啲手工」，擔心如果不界定清楚，會引起住戶擔心。她又說通過修例後，房委會將大力宣傳，條例生效後不會設緩衝期。

賦權房委會職員檢查可疑人士身份證

房委會又指，現時職員獲《房屋條例》授權驅逐侵入者及視察屋邨內任何土地，但沒權要求可疑人士提供個人資料，例如身份證等，導致執法及搜證困難。房委會建議修例，當人員有合理理由相信某人違反《房屋條例》時，可以檢查他的個人身份。

房委會又建議，將虛假陳述或拒絕提供資料的檢控時效，延長至犯罪後6年內或發現罪行後1年。