黎智英欺詐科技園．上訴｜黎指其私人公司非佔用大樓　無披露責任

壹傳媒創辦人黎智英向科技園租地設蘋果大樓期間，涉讓一間管理其家族事務的顧問公司在大樓內設辦公室，但未有申報。黎和前行政總監黃偉強被裁定欺詐罪成，分別被判監5年9個月，以及1年9個月。兩人就定罪和判刑提出上訴，案件今（14日）在上訴庭審理。黎強調，涉案公司力高雖涉及黎智英的私人業務，但亦向「壹傳媒動畫」提供會計服務等，並非完全不涉《蘋果》的業務。黎又指，力高在案中只是共用蘋果大樓，而非佔用，黎沒有向科技園作出披露的責任。



黃偉強已服刑完畢

兩名上訴人：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）。兩人於2022年10月經審訊後，遭區域法院法官陳廣池裁定多項欺詐罪成立。黎被判囚5年9個月，罰款200萬，須在3個月內繳付，否則加監一年；黃則判囚1年9個月。兩人同就裁決定上訴，黎另就判刑提上訴，黃偉強已經服刑完畢，放棄判刑上訴。

黎智英欺詐科技園罪成，被判囚5年9個月。

壹傳媒前行政總裁黃偉強被判刑1年9個月，他已服刑完畢，並放棄就判刑的上訴。(朱棨新攝)

黎智英被指讓其私人公司佔用壹傳媒大樓，但未向科技園披露，被指欺詐。（羅君豪攝）

被指未向科技園披露力高佔用大樓

二人同被控1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日，與周達權及其他人隱瞞香港科技園公司，指處於將軍澳工業邨駿盈街8號的蘋果大樓，未有違反1999年5月25日訂立的租契；意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利，導致該蘋果日報印刷有限公司，及力高顧問有限公司獲得利益；或令科技園公司蒙受不利。

黎被指未按租契協議

黎智英另被控1項欺詐罪，指他於1998年4月1日至2015年12月31日，與他人隱瞞香港科技園公司，未有按1995年10月24日的提案計劃書和租契協議，及1999年5月25日訂立的租契，使用有關處所；令蘋果日報印刷有限公司及力高顧問有限公司獲益；及令科技園公司或蒙受不利。

黎稱力高非完全不涉蘋果業務

黎的律師陳詞時稱，力高雖然有涉及黎智英的私人業務，亦有向「壹傳媒動畫」提供會計等服務，並非完全不涉《蘋果》的業務，且涉案租約沒有要求整個蘋果大樓只作出版及印刷報紙雜誌等指定用途。

共用而非佔用無披露責任

此外，涉案控罪涉及披露責任，但力高只是共用蘋果大樓，而非佔用大樓，而力高亦未有申請牌照，因此黎智英等沒有披露責任。

黃稱非公司董事亦不涉財務管理

黃偉強的律師則指，黃不是公司董事，不涉公司的管理和財務決策，但原審法卻指黃是「高級大打雜」。黃強調他和科技園沒有合約關係，即使涉違反租約條款，亦沒有責任向科技園作出披露。

控方抳牌照制度需作出披露

控方回應指，他們不是指違反租約的條款，而是根據牌照制度需作出披露，承租人需向科技園申請牌照，其附屬公司或聯繫公司才可共用部份處所，作與指明用途相同的業務。承租人申請時提供資料，讓科技園審視。蘋果印刷在涉案時，向科技園申請27間相關公司使用處所的牌照，但未有就力高作出申請。

案件明續。

案件編號：CACC223/2022