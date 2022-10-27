黎智英案｜壹傳媒前高層周達權或再指證黎　官稱人在江湖身不由己

壹傳媒創辦人黎智英涉欺詐科技園案，本周二被裁定罪成，原屬同案被告的集團前營運總裁周達權，因獲控方特赦並改作污點證人，其案件獲准分案處理，周今（27日）在區域法院就其所涉控罪再提訊，控方透露，周除在黎所涉的欺詐案外，亦要在黎涉違國安法的案件中作證，才符合豁免起訴的要求，因而要求再押後處理其案件，法官陳廣池則稱，明白周承受壓力，更形容周是「人在江湖，身不由己」，最後仍按方要求，把案押後至3月13日再提訊。



周曾在科技園案指證黎及黃

被告周達權（64歲），原本與黎智英（74歲）、及黃偉強（60歲，集團的行政總監），同被控欺詐罪，指他們於2016年6月27日至2020年5月22日期間，欺詐科技園。控方今年2月申請周的案件，與黎及黃的案件分開處理。黎及黃早前接受審訊時，周曾以特赦證人身份為控方作證，法官裁決時亦有接納周的口供。

獲豁免起訴需符合2條件

周今就其案件再到庭應訊，控方透露，傾向不再控告周，並透露周若要獲豁免起訴，需符合2個條件，除在科技園案作供外，亦要在黎等人涉違《港區國安法》的案件作證，該案將於12月在高等法院開審，故希望把案押後。

官指周人在江湖身不由己

法官提醒控方需考慮黎等會否就案件上訴，或周會否有機會要再出庭作證，又稱明白周承受壓力，形容周是「人在江湖，身不由己」，稱周轉做控方證人屬明智，著控方可考慮將控罪存檔暫擱置，惟最後決定把案後至下年3月13日再提訊，但准周的保釋金由20萬降低至10萬，亦免除其妻當人事擔保，期間不得離開香港。

案件編號：DCCC 156/2022