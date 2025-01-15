消委會電動輪椅︱10機構月租價差逾5倍　有六大類病者或不宜使用

不少市民隨年齡增長，或身體狀況，有可能因行動不便而需要使用電動輪椅代步，消費者委員會早前蒐集了市面上10間提供電動輪椅租賃服務機構和公司的資料（6間非牟利、4間商業），發現每月租金由400元至2,500元不等，相差逾5倍，所需的按金及所提供的租後服務，如電動輪椅運費及故障維修等，根據各機構的資源限制亦各有不同。

消委會又指出，並非每人都適合使用電動輪椅，有認知障礙或精神紊亂；肌肉不受控制及腦癎患者等六大類病者或不宜使用，租用前應先接受專業醫護評估，以免操作時發生意外危及他人。



消委會指出，並非每人都適合使用電動輪椅，租用前應先接受專業醫護評估，以免操作時發生意外危及他人。（資料圖片/王寶瑩攝）

電動輪椅月租最低400元 有機構不提供運送服務

消委會認為，對於因短暫傷患而需電動輪椅作短期代步用途的人士，租用會較為划算，因為一部電動輪椅售價動輒數千甚至數萬元。消委會調查的6間非牟利機構和4間商業機構當中，提供按周或按月計算租金的出租服務，租金介乎每周200元至800元，或每月400元至2,500元不等；租用期則由最少一星期起至不設上限。

10間機構收取介乎0元至12,000元的按金，需視乎租用款式而定。當中有4間沒有運送輪椅服務，包括香港復康諮詢協會、復康資源協會、鉑康醫療有限公司及星之輪椅。其餘6間則會按地區收取運費，亦會就偏遠地區另加收費。

調查亦有5成多受訪者表示無法負擔更換或購買切合所需的復康用品，當中包括更換輪椅零件、購買其他或附加功能性的復康用品，亦有受訪者表示無法支付維修或更換費用，例如電動輪椅電池、輪椅輪胎等。（自強協會提供圖片）

就故障處理安排方面，6間機構可安排專人上門檢查或維修，3間則要求租用者自行把電動輪椅送回機構，如需要機構上門收取電動輪椅作維修，租用者或需自付運費，香港復康諮詢協會則沒有提供維修服務。另外，如在租用後才發現電動輪椅尺寸不合適，大部份機構都可提供更換服務，但租用人要負責相關的運費。消委會建議，如消費者需長時間租用，應多比較電動輪椅的租後服務，選擇檢查及維修服務較全面的機構，確保出行安全。

使用電動輪椅前應先接受專業醫護評估

此外，消委會認為在使用電動輪椅前，應先接受專業醫護評估，消委會引述職業治療師，指部分慢性病患者如在身體上有特定障礙，例如有未受控的糖尿病及高血壓，會導致突然暈眩或昏倒；有認知障礙或精神紊亂；肌肉不受控制；以及曾中風人士若出現「半側空間忽略」，即對身體其中一側的視覺或聽覺等出現意識缺失；身體癱瘓者；另外有腦癎症，都不應使用電動輪椅代步。

而且，電動輪椅在操作上較傳統輪椅複雜，消委會建議從未使用過的人士應事先接受專業醫護人員的評估及訓練，以確定能否有效操控電動輪椅。消委會建議在一般情況下，患者和照顧者需接受最少2至4次的專業培訓，包括安全及準確停泊電動輪椅、進出房間、住所、升降機、過馬路、以及使用交通工具等。在10間機構中，6間非牟利機構均要求租用者提供專業醫護人員的轉介信，或需接受職業治療師或物理治療師評估，才可申請租用電動輪椅，4間商業機構則沒有相關要求。

消委會建議從未使用過的人士應事先接受專業醫護人員的評估及訓練，以確定能否有效操控電動輪椅。(資料圖片/陳淑霞攝)

如有意外或需負法律責任 使用者需留意租賃條款

電動輪椅行駛的速度可以較一般步行快，如使用不當或會發生意外，如在租用電動輪椅期間不幸發生意外，消費會建議使用者要留意部分機構在租賃條款上表明，不會為租用者在使用時發生的意外負上任何責任。有保險業界代表指出電動輪椅出租服務公司可購買公眾責任保險，個別保險有可能會包括租用者使用電動輪椅時導致的責任。由於每張保單的受保範圍各有不同，因此投保人應諮詢保險公司或中介人，詳細了解箇中條款與細則，以釐清電動輪椅出租服務公司及租用者的保障範圍及程度。

兩名老翁共乘一輛電動輪椅，在昂船洲大橋被截停。（網上圖片）

消委會同時指出，香港目前沒有規管電動輪椅使用的特定法例，不過根據普通法的侵權法律原則及本港《簡易程序治罪條例》，電動輪椅使用者若因疏忽導致傷亡或財物損失，又或在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，都要負上法律責任。消委會建議當局明確要求電動輪椅的品質安全，並規管其使用，例如必須符合國際安全標準、使用者須購買保險、限制其最高行駛速度等。

消委會又說，不時發現有使用者或忘記了自己的傷患，在路上風馳電掣，早前網上便流傳有人使用雙人電動輪椅在行人路及公路飛馳的影片，危及使用者和其他道路使用者。如輪椅使用者因疏忽而造成人身傷亡或財物損失，有可能要負上民事責任。《道路使用者守則》所載有關行人須遵守的規則和指示，大部分也適用於輪椅使用者。消委會亦表示，根據《簡易程序治罪條例》規定，任何人無合法權限或解釋而在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，或其駕駛速度或方式對公眾產生危險，可被罰款2,000元或監禁3個月。

男子操控電動輪椅在觀塘道西行。（網上車CAM截圖）

消委會建議有意或正在使用電動輪椅的人士，應注意：



- 從未使用過電動輪椅的人士，應先接受專業醫護人員評估及訓練，待有足夠信心可以自行控制後，才決定租賃或購買；

- 應先了解家居環境及經常出入地點是否適合使用電動輪椅，例如要確保有可供充電的插位、足夠空間讓輪椅轉移、大廈出入口有否安裝斜台、升降機能否讓輪椅出入、往返住所沿途是否可安全橫過馬路、會否有斜坡或石壆等。若空間有限，可考慮使用摺疊式電動輪椅。

- 在每次出行前都應確保輪椅狀況良好，包括有充足電源，以免途中因電量不足無法前行；輪椅須佩有安全帶，在行駛時應穩妥扣好。初次使用電動輪椅者在操控時應按部就班，調校至最低速度；累積足夠經驗後，才於有需要時按實際情況逐漸加速；

- 不應胡亂自行改裝電動輪椅，例如在電動輪椅上添加如USB充電器、額外照明燈、風扇等配件，有可能令電池超出負荷；亦不應改動或鑽穿輪椅硬件，否則可能會減弱承重能力與整體結構 ;

- 若要在晚上出行，應穿上較鮮色、淺色或反光質料的衣服。盡量使用較平坦的路面，途經彎位、向側傾斜和凹凸不平地方需特別小心，避免翻側；

- 體重達100公斤或以上的使用者需要考慮輪椅的承重量；

- 在使用電動輪椅時，不應載上其他乘客。

- 若直接從外地購買電動輪椅，應注意輪椅的插頭或電源規格是否適合本地使用。

