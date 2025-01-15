消委會55吋4K電視｜OLED款Samsung三星4星半最佳　LG、Sony獲4星

具備上網功能智能電視近年已普及化，消費者委員會今日（15日）發表的新一期《選擇》月刊首次測試市面9款55吋超高清4K智能電視，發現售價較高的OLED電視畫面表現較佳，其中售價15,980元的三星Samsung一款OLED電視評價最佳，其在畫面質素、音響質素表演不俗，在無障礙功能方面設有體放大及對比設定，適合長者使用，其評價較售價21,980元的LG一款OLED及售價18,999元的Sony一款OLED電視更好。



測試顯示兩款QD/Mini LED智能電視偏側觀看效果較差，包括售價9,980元的樂聲牌Panasonic及售價10,980元的LG，其中樂聲牌電視反光較明顯得分最低，但該款電視在網絡安全及私隱設定上表現最為出色。



消費者委員會今日（15日）發表的新一期《選擇》月刊首次測試市面9款55吋超高清4K智能電視，發現售價較高的OLED電視畫面表現較佳，其中售價15,980元的三星Samsung一款OLED電視評價最佳。

消委會測試9款55吋4K智能電視機，括3款OLED、4款QD/Mini LED及2款LED，售價介乎3,890元至21,980元，在其畫質、音質、操作性等方面測試，發現貴價的OLED在畫面質素表現較佳。

消費者委員會今日（15日）發表的新一期《選擇》月刊首次測試市面9款55吋超高清4K智能電視，發現售價較高的OLED電視畫面表現較佳，其中售價15,980元的三星Samsung一款OLED電視評價最佳。

消費者委員會首次測試9款55吋4K智能電視機，結果顯示價格較高的 OLED樣本組別在整體畫面質素上評分較高，有2款獲4.5點評分，而若參照專家觀賞評審的評分，測試中的3類屏幕樣本在播放數碼廣播時畫質的差距不大，即價格較低的LED 或中價的QD／Mini LED樣本組別亦可滿足一般用戶的要求。

其中整體獲4星半最高評分，為OLED電視樣本中最便宜的三星Samsung一款電視，其整體畫質表現獲4星半，其中偏側觀看效果、光暗均勻度、防反光能力、對比度及光亮度都獲得5星滿分；音響質素總評4星半。測試又發現，該款電視在無障礙功能上表現佳，包括版面字體放大及對比度設定均有不錯效果。

消費者委員會首次測試9款55吋4K智能電視機，結果顯示價格較高的 OLED樣本組別在整體畫面質素上評分較高，有2款獲4.5點評分，而若參照專家觀賞評審的評分，測試中的3類屏幕樣本在播放數碼廣播時畫質的差距不大，即價格較低的LED 或中價的QD／Mini LED樣本組別亦可滿足一般用戶的要求。

同為貴價的OLED其餘兩款電視，整體評價雖不如三是Samsung，但總評亦獲4星，包括售價21,980元的LG及售價18,999元的Sony。其中LG在畫質整體表現獲得4星，音質整體表現為4星半；Sony整體畫質表現則獲4星半，但音質則獲4星。

至於其餘QD/Mini LED及LED電視表現，測試發現售價9,980元的樂聲牌Panasonic及售價10,980元的LG及的QD/Mini LED在偏側方向亮度下跌顯著，只獲得2.5星評分，其中樂聲牌Panasonic更因反光較明顯，在該評分上得分最低，用戶可能要拉上窗簾或關閉直接照射屏幕燈具，將環境光線調暗才能舒適觀看電視。

至於傳統LED電視方面，其整體畫質及音質表現不如較貴價的OLED及QD/Mini LED，其中「創維Skyworth」聲音較薄弱，稍缺低音，只獲2.5星評級。不過三個組別若只播放數碼廣播，畫質差距則不大。

另外，由於智能電視有上網功能，但大部份測試樣本網絡安全再私隱保護表現不佳，包括較難後退出選項、條款難理解等，只有樂聲牌Panasonic的QD/Mini LED表現不俗，其首次使用時的私隱可設性及顯示條款的語言一致性表現較佳。