Tesla、Cornerstone、Shell充電站超時佔用費一覽｜消委會電動車

消費者委員會今日（15日）公布，去年共接獲179宗有關電動車投訴，較前年增加約47%，其中有車主投訴在商場充電後閒置車輛40分鐘，被徵收等於充電費用10倍的「閒置費」。

個案中的事主是不滿充電站無張貼有關閒置費的收費告示，不過，為希望客戶體諒其他有需要充電的司機，當車輛充滿電後會盡快駛走，多間提供充電站服務的公司，其網站均列明會收取「超時佔用費」，包括Tesla Supercharger超級充電站、Cornerstone GO充電點及Shell Recharge 充電服務等等。一文看清多間充電站「超時佔用費」詳情。



Tesla超級充電站網站的使用條款列明，超級充電站專為快速充電而設，因此使用時間應僅等同車輛充電時間，若車輛在充滿電後仍停泊在超級充電站，便會開始收取超時佔用費。圖為位於數碼港的Tesla Supercharger充電站。（網上圖片）

消委會今日公布的其中一個案，投訴人駕駛電動車到某間購物商場內的中速充電站充電，充電前下載APP及綁定付款信用卡，購買一小時充電服務，在下午2時17分開始充電。其後她在下午3時57分駛離停車場時，發現收費為166.2元，當中16.2元為一小時充電費。系統錄得車主閒置設施達40分鐘，故收取每分鐘5元的閒置費，收費達上限的150元。不過她回想充電站並無張貼有關閒置費的收費告示。

消委會提醒業界須向消費者清晰講解細節。（Reuters）

充電站超時佔用費｜Tesla Supercharger每分鐘$4至$8

Tesla超級充電站網站的使用條款列明，超級充電站專為快速充電而設，因此使用時間應僅等同車輛充電時間，若車輛在充滿電後仍停泊在超級充電站，便會開始收取超時佔用費。若車輛在充滿電後的5分鐘內駛走，則可豁免超時佔用費，而超時佔用費會在 Supercharging超級充電站使用率達50%或以上時才會產生，而當超級充電站全滿時，將收取雙倍超時佔用費。

根據網頁顯示，在香港，Tesla超級充電站網站超時佔用費為每分鐘4元，而當超級充電站全滿時，超時佔用費為每分鐘8元。

根據Tesla超級充電站網站顯示，在香港，Tesla超級充電站網站超時佔用費為每分鐘4元，而當超級充電站全滿時，超時佔用費為每分鐘8元。

充電站超時佔用費｜Cornerstone GO一般每5分鐘$20、不設上限

Cornerstone GO在網站稱為應付充電服務使用量日增的需求及提升Cornerstone GO用家充電體驗，指定Cornerstone GO充電站(中充及快充)設「超時佔用收費」，以鼓勵車主在完成充電後盡促離開充電。

Cornerstone GO指，用家在充電時可以一目了然地使用 Cornerstone EV Charging 手機應用程式查看 動車的充電速度、狀態及收費等，亦設有不同時間(分鐘)寬免時間。車主可以在完成充電後於寬免時間內停止充電、拔離充電線及駛離充電位，將不會有額外收費。

超時佔用費針對車輛在完成充電後仍連接充電線及長時間佔用的情況，超時佔用收費將按時段有不同收費，不設上限，而設「超時佔用收費」的Cornerstone GO充電站將有標示 icon time 及Cornerstone EV Charging 手機應用程式內列明。

充電站超時佔用費｜Shell Recharge 充電服務每分鐘$5

Shell Recharge充電服務網站亦列明，如客戶於指定時間內仍未拔除充電線並把電動車駛離，系統將會記錄並於超時後第5分鐘起以每分鐘5元作為佔用費用。Shell Recharge指是希望客戶體諒其他有需要充電的司機，於完成充電前10分鐘到場作出準備，確保每一位有需要的客人都可以輕鬆享用Shell Recharge 的充電服務。此外，物業管理公司的工作人員亦有機會介入亦作出現場協調。