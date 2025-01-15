癡心男狂追心儀女同事兩度入獄　女事主入稟法院求禁其跟蹤及接觸

女子遇上癡心男同事苦心追求，即使她曾拒絕並建議向他介紹女友，該男同事仍未死心，至他離職後仍繼續跟蹤她。女子後來更該舊同事曾3度在港鐵跟著她，她最終報警。該舊同事亦因遊蕩罪被判囚8星期。惟他出獄不久又再跟，上周再被判入獄2個月。被多次跟蹤的女事主，日前入稟區院申請禁制令，禁止該舊同事再跟蹤或騷擾她，並要求賠償。



原告女子X，被告巫駿靈。

女事主X入稟區域法院申請禁制令。

求禁制內容包括要遠離事主居所等至少100米

原告在入稟文件中，列出一系列的要求禁制被告的行為，包括：禁制被告對X及其家人或朋友進行任何跟蹤、跟隨、監視或調查其個人資料；進入或留在X的居所及工作地點，並遠離這些地點至少100米距離；對X、X的居所及工作地點進行任何形式的拍照及錄影；騷擾、威脅及恐嚇X及其親友；以電話、傳真、電郵、短訊、社交媒體、網絡工具等方式，直接或間接與X接觸或透過X的家人或朋友與X接觸（透過其代表律師聯絡除外）。

X亦申請在法庭頒下禁制令時附上罰則通知，免除親身送達予被告，X同時就被告對她造成的騷擾、恐嚇或滋擾的損害要求賠償。

案件編號：DCCJ 234/2025