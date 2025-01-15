黎智英欺詐科技園．上訴｜律政司指承租人須為佔用公司申請牌照

壹傳媒創辦人黎智英向科技園租地設蘋果大樓期間，涉讓一間管理其家族事務的公司在大樓內設辦公室，但未有申報。黎和前行政總監黃偉強被裁定欺詐罪成並遭判囚，兩人提出上訴，案件今（15日）在上訴庭續審。律政司一方陳詞指，蘋果印刷作為用地的承租人，需就其他公司佔用用地，向科技園申請牌照，惟蘋果印刷未有替涉案公司力高作出申請。律政司又指，黎智英利用蘋果印刷作為工具犯案，其作為令蘋果印刷不履行合約責任。法官聽取陳詞後，表示將於6個月內頒發書面裁決。



兩名上訴人黎智英和黃偉強，於2022年10月經審訊後，遭區域法院法官陳廣池裁定多項欺詐罪成立。黎被判囚5年9個月，罰款200萬；黃則判囚1年9個月。兩人同就裁決定上訴，黎另就判刑提上訴，而黃偉強已經服刑完畢，放棄判刑上訴。

黎智英就欺詐科技園案，被判囚5年9個月。

黎智英被指讓其私人力高顧問公司佔用壹傳媒大樓，有違租約，欺詐科技園。（資料圖片）

律政司陳詞指，科技園和承租人有特殊關係。承租人有披露責任，需要根據發牌制度，就有意佔用用地的公司，向科技園作出申請。作為承租人的蘋果日報印刷有限公司(蘋果印刷)，需就任何公司佔用或公用用地，向科技園申請牌照，惟蘋果印刷未有替力高作出申請，並隱瞞力高在未有牌照下佔用大樓。

律政司指科技園有責任作出規管

法官彭寶琴問，根據申請牌照的租契條款，只是涉及承租人的附屬公司、有聯繫公司才可根據該條款申請，力高不是蘋果印刷的附屬公司和有聯繫公司。律政司回應指，所有有意佔用用地的公司都需作出申請，並強調科技園有責任對相關用地作出管理和控制，亦需確保承租人遵守租契的條款。

指案件涉隱瞞行為

律政司一方又指，科技園可以提出民事訴訟，但指案中的隱瞞行為，令科技園無法行使租契下的權利。

指黎智英用印刷公司為工具犯案

律政司續指，黎智英利用蘋果印刷作為工具，干犯本案的罪行，從中獲益。他有蘋果印刷的控制和決策權，但他的作為，令蘋果印刷不履行合約責任。被問及為何不把蘋果印刷列為案中被告，律政司舉例，如洗黑錢的案件，被告利用公司犯案，該公司也不會被列為被告。

黎及黃被指在2016年1月1日至2020年5月19日，隱瞞香港科技園公司，力高顧問公司佔用位於將軍澳的壹傳媒大樓，違反租契；黎另被指於1998年4月1日至2015年12月31日期間，亦作出相類行為。

案件編號：CACC223/2022