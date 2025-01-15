光榮冰室九龍灣店被封舖　食環署：2019年起無牌經營　發76宗檢控

食物環境衞生署今日（15日）公布獲法庭頒布封閉令，封閉九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1B2號舖無牌食物業處所，指該處所自2019年起無牌經營食肆，針對其違規情況，食環署至今共提出76宗檢控。資料顯示，該處所為光榮冰室 (九龍灣)，餐廳指南顯示該店已結業。



食物環境衞生署今日獲法庭頒布封閉令，封閉九龍灣一間持續經營無牌食物業的處所，封閉令將於之後的第八天（1月23日）開始時開始生效。(政府新聞處圖片)

食環署在公布中，只提及有關處所位於九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1B2號舖，無公布店舖名稱，指該處所自2019年起無牌經營食肆，署方至今共提出76宗檢控。署方人員今日已根據法例，將封閉令的文本張貼於相關處所的顯眼處，封閉令將於之後的第八天（1月23日）開始時開始生效。

發言人表示，食環署一直就該食肆的嚴重違規情況採取嚴厲執管行動，惟該食肆仍然持續無牌經營，屢次違反《食物業規例》（第132X章）。食環署遂根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）向法庭申請封閉令，封閉相關處所，以徹底終止其違規情況。

九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1B2號舖為「光榮冰室（九龍灣）」。(OpenRice網站圖片)

翻查Google地圖及OpenRice網站，該地址處所為「光榮冰室（九龍灣）」，而OpenRice顯示該店已結業，最後食評寫於去年10月18日。

食環署指根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），除非獲食環署書面許可，任何人不得進入或停留在已封處所中，否則即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁12個月，另加每天罰款1,750元。發言人表明，食環署會繼續嚴厲打擊無牌食物業處所，以保障食物安全及公眾健康，呼籲經營者切勿以身試法，市民也不應光顧這些處所。