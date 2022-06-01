光榮冰室罰停晚市堂食　警指食客無掃安心出行　店方：CCTV影到

光榮冰室旺角店今日（1日）起暫停晚市堂食14日，日間只能每枱坐最多二人。「光榮飲食」昨晚（5月31日）在Facebook 專頁解釋，一名食客被到來的執法人員查核時，稱沒有掃安心出行，「我哋經理立即查閉路電視（CCTV），清楚顯示佢當時有掃」，但報法人員拒接受解釋，「在場職員可做證，閉路電視有紀錄，人證物證都齊哂究竟想點？」



昨晚到場執法為警員。警方表示，昨晚在旺角進行跨部門突擊巡查行動，其中一間食肆內有一名食客未有掃安心出行而被罰款，警方亦因餐廳未有確保食客有遵守規例而發出傳票。



「光榮飲食」昨晚（5月31日）在Facebook專頁上載相片，顯示有數名警員在店內查食客的安心出行紀錄。（光榮飲食FB專頁圖片）

光榮：警拒接納職員及閉路電視紀錄作證

「光榮飲食」昨晚在Facebook專頁指出，昨日一名食客進入食肆時有展示安心出行，並提供針紙，其後有執法人員到場時，該食客表示自己沒有掃描安心出行，餐廳經理立即查看閉路電視，見到該名食客當時有掃描。光榮指執法人員當時並沒有理會，餐廳被暫停晚市堂食14日至6月14日。

光榮事後再發帖文，指事發時有在場職員可做證，亦有閉路電視紀錄，批評執法人員不理會，「人證物證都齊哂究竟想點？」形容今次事件「刷新三觀」。

《香港01》記者今日到光榮了解事件，有職員表示，受昨日事件影響，今日起不會再做晚市堂食，只提供外賣，但對昨晚事件就不欲多提。記者曾向光榮提出看涉事閉路電視片段，但職員以不方便為由未有提供；問到會否在Facebook公開相關畫面，職員就指不作回應。

警方：一名18歲食客未有掃描安心出行

警方表示，旺角警區特遣隊、雜項調查隊、輔警隊、西九龍總區機動部隊聯同食物及環境衞生署人員，昨晚（31日）7時展開代號為「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的防疫行動，突擊巡查區內多間處所，以確保處所負責人及顧客遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

行動中，人員發現花園街3-5號地下一食肆（即旺角光榮冰室），內有一名18歲本地男子未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼或填寫顧客資料記錄表，違反第599F章，人員遂向他發出定額罰款通知書。

警方向光榮冰室負責人發出傳票

警方續指，由於餐廳沒有確保顧客使用手機掃描安心出行二維碼或填寫顧客資料記錄表，也違反第599F章，人員遂向該公司負責人發出傳票。警方呼籲市民須遵守預防及控制疾病的相關規例，以減低病毒在社區傳播的風險。警方會繼續於區內加強巡查，並強調會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。

食環署回覆指，餐飲業務負責人違反《規例》的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。 若餐飲處所負責人有作盡職檢查，以遵從《規例》的指示，即為免責辯護。署方會審視每宗個案，確保有足夠證據方會作出檢控。