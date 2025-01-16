情人節｜信和集團Love in the City示愛幕牆　增展示甜蜜合照選項

情人節即將來臨，信和集團旗下商場年度「Love in the City」表達愛意活動回歸。今年更首次可展示甜蜜合照，在維港璀璨夜景中展示甜蜜時刻，名額有限，先到先得。



信和集團旗下商場的「Love in the City」表達愛意活動，於2025年情人節將首次可展示甜蜜合照。（信和集團商場提供圖片）

消費儲點數登記 愛的宣言播一分鐘

2月14日情人節當晚，尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆，將化身成4,000平方米的巨型心意卡，S⁺REWARDS會員於指定信和集團商場、酒店及多個地點的超過850間卓越商舖，每消費滿港幣100元即可賺取1點數。憑50點數登記，即有機會透過巨型LED向心愛的對象、家人、好友告白。

愛的宣言將播出一分鐘，愛的宣言選項除「我愛你 / I Love You」、「你是我的小幸運」、「Pride in our eyes」、「Marry Me?」、「Would You Be Mine? 」，還新增「Yes, I Do!」及「I Wanna Be Yours」的主動回應。大會並提供「Pride in our eyes」字句，以用於向父母、子女、朋友等表達心意。

信和集團旗下商場年度「Love in the City」表達愛意活動，於2025年情人節將再次舉行，巨型幕牆將展示愛的宣言。（信和集團商場提供圖片）

維港夜景中放閃 歡迎求婚者提前通知

此外，今年活動還首度新增展示照片的選項，讓參加者將甜蜜溫馨時刻放上巨型LED表白幕牆，並加入二人專屬暱稱為上下款，在璀璨夜景中向全城加倍放閃。對於想藉此機會求婚的人士，大會歡迎提前通知。

主辦方亦會為每位成功參與者捕捉幕牆播出表白畫面，並於14個工作天內電郵送上專屬照片。

信和集團旗下商場的「Love in the City」表達愛意活動，於2025年情人節將首次可展示甜蜜合照。（信和集團商場提供圖片）

Love in the City活動詳情：

2025年1月20日起至2月2日，S⁺REWARDS會員於指定信和集團商場、酒店及多個地點，超過850間卓越商舖消費，儲50點數換領活動資格。經指定活動連結登記挑選心意字句，然後填寫上、下款及申請原因登記活動（如求婚），即有機會被挑選於情人節當晚，於幕牆展現1分鐘愛的宣言。

活動換領日期：2025年1月20日至2月2日

信息展示日期：2025年2月14日（情人節當晚）

信息展示地點：信和光影藝術幕牆

登記方法：S⁺REWARDS會員以50點數登記參與活動

條款及細則：

-名額有限，先到先得，額滿即止。

-更多參加條款及細則，請參閱S⁺REWARDS網頁。如有任何爭議，信和集團商場保留最終決定權。