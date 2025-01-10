巴塞訪港觸礁？宏美拒透露海外母公司名　營銷公司否認已遭其併購

西甲球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）所謂來港到啟德體育園作賽觸礁事件又有新進展，聲稱主辦巴塞隆拿7月來港到啟德體育園作賽的公司「宏美廣告娛樂集團」，被揭發註冊不足一年，與宣傳為七年的說法有出入後，指已併購2015年成立的社交媒體科技營銷公司「微礦 WeMine」，並共用觀塘辦公室。但微礦股權並無變動，公司回應指，有多間公司接洽表達併購意向，微礦與宏美有廣告服務往來，股東成員資訊為公開資料，公司並無補充。

宏美行政總裁黃浩霆指，已簽MOA（協議備忘錄）、MOU（諒解備忘錄），對於是否併購無謂咬文嚼字，訂婚亦不一定一生一世。他指「宏美廣告娛樂集團」沒有直接與巴塞接觸，但海外註冊的「宏美集團」有，但拒絕透露註冊地、集團英文名，用輕佻語氣說「你搵到嘅、唔講你聽」。



2025年1月8日，在沙特阿拉伯進行的西班牙超級盃，巴塞隆拿四強以2:0擊敗畢爾包。（路透社）

啟德體育園、足總澄清無收過申請

2024年2年成立的「宏美廣告娛樂集團」，1月8日主動發新聞稿自稱是巴塞隆拿訪港的主辦單位，申請啟德體育園場地遭拒。不過啟德體育園反駁，僅收到過查詢，從未收到過申請。足總指無收過公司提出賽事的申請。

啟德體育園主場館啟用在即。（資料圖片 / 羅國輝攝）

宏美聲稱合作方與巴塞簽約

巴塞隆拿官方回覆《香港01》查詢，指出未公布2025-26季前賽的計劃。「巴塞訪港」僅為「宏美」單方面的說法。

身為董事兼股東的宏美行政總裁黃浩霆，在電台節目中說，宏美聯同該合作夥伴與巴塞簽約，但他拒絕透露其名稱，僅稱與宏美是互相擁有股份的關係。

《香港01》記者致電黃浩霆追問與巴塞洽談的細節，他說「宏美廣告娛樂」並無與巴塞接觸，但海外註冊的「宏美group（集團）」旗下有公司，有與巴塞接洽過。記者查問海外註冊即哪個國家或地區，他用輕佻語氣說「你搵道嘅、唔講你聽」。

記者明確表示，訪問全程錄音並會播出，黃浩霆表示明白。

「宏美廣告娛樂集團」（Winman Advertising and Entertainment Group）官方網站，列出有七年以上經驗，總部在香港，有十多個地點（locations），超過120名員工。（宏美官網）

稱已併購社交媒體營銷公司「微礦」

「宏美」新聞稿及網站聲稱成立七年，全球有十個辦事處，但記者發現，該公司於2024年2月註冊成立，至今不足一年。網站列出的地址及註冊地址，為中環的商務中心，官網的電話無法接通，致電後語音為「沒有服務」。

《香港01》刊出宏美成立年份、地址及電話的報道後，「宏美」1月9日透過公關公司發新聞稿，指「宏美集團於七年前開始進行業務併購多間在市場上表現出色的公司，包括微礦（WeMine），而宏美廣告娛樂集團屬宏美集團旗下子公司，其辦事現時與 WeMine 共用。」新聞稿又指，「由於宏美廣告娛樂集團網站上的相關資料未及時更新，引起誤會。目前，網站內容已修正。對於事件引起的誤會，我們深感抱歉，並感謝各方的關注與理解。」

「微礦」（WeMine）為2015年成立的社交媒體科技營銷公司。（微礦官網）

查冊兩公司無關聯 微礦：有公司表達意向

「微礦有限公司」（WeMine Limited）為2015年成立的社交媒體科技營銷公司，公司董事為謝偉傑，過去數年多次接受傳媒訪問，講述社交媒體營運。根據2023年12月及2024年2月，微礦的股東詳細資料，與「宏美廣告娛樂集團」並無重合。

就此，《香港01》向「微礦」（WeMine）查詢其與「宏美」的關係，獲回覆指近期有多家公司接洽表達併購意，細節屬商業機密，「至於與宏美集團的業務關係，WeMine確實與其有廣告相關服務的往來，但基於與客戶的保密協議，我們無法進一步披露細節。對於其他關於該集團的查詢，建議直接聯絡該公司相關人士。」

微礦又指，「有關公司股東成員的資訊，已由相關政府部門公開提供，持份者可自行查閱，本公司沒有補充。」

換言之，「宏美」新聞稿指「併購多間公司，包括微礦」；而「微礦」回應指，有公司表達併購「意向」，與宏美有廣告業務往來。

2024年12月21日，西甲巴塞隆拿對馬德里競技。（FC Barcelona官網）

黃浩霆回應說法出入：訂婚不代表一生一世

為何「宏美」與「微礦」的說法有出入？記者向黃浩霆查詢後，他禁止五六秒後才回應，「因為我們現在進行股份互換，技術上取決於你如何為『併購過』，我們有文件顯示簽署了MOA（協議備忘錄）、MOU（諒解備忘錄）。」

記者追問，「備忘錄」與「併購」有根本事實分別，黃浩霆說：「我想大家不要咬文嚼字。咬文嚼字的意思是，有廣告業務往來，導致下一段事情發生，就是拍拖、準備結婚，訂了婚，是否會一生一世？但我訂婚，也未必會一生一世，你名不明白？」

2024年12月21日，西甲巴塞隆拿對馬德里競技，巴塞柏迪（Pedri）先入一球，但最後主場1:2輸波。（路透社）