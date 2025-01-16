耗資千億機場城市命名SKYTOPIA　招商集資佔七成　首項目今年落成

去年《施政報告》公布機管局擬擴大「機場城市」規模超過一倍，局方今日（16日）公布機場城市發展藍圖，並將新項目名為SKYTOPIA，包括興建藝術品倉儲、構建藝術生態圈、興建遊艇泊位等，預計最快落成的項目是航天走廊，將配合自動駕駛系統，連接港珠澳大橋香港口岸及機場島的路段料今年落成。



機管局商務執行總監陳正思見記者時表示，預計項目費用約1000億，機管局將承擔當中300億基建費，餘下700億會與企業合作發展，因項目潛力大，有信心吸引企業投資。



機管局：項目造價1000億 有信心吸引企業投資

政府在施政報告中提出，會聯同機管局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍。

機管局今日公布機場城市發展藍圖，並將項目命名為SKYTOPIA，吸引逾300位商貿代泰出席。機管局商務執行總監陳正思見記者時表示，估計項目費用約1000億，機管局將承擔當中300億基建費，「由內部資源支付」，餘下700億會與企業合作發展，並將進行全球招商，因項目潛力大，有信心吸引企業合作。

機管局商務執行總監陳正思表示，預計項目費用約1000億，機管局將承擔當中300億基建費，餘下700億會與企業合作發展。（梁鵬威攝）

自動駕駛系統部份路段料今年落成 每小時載5000人

機管局稱，將建航天走廊及機場東涌專道貫穿SKYTOPIA，並有自動駕駛系統無縫連接機場島、港珠澳大橋香港口岸及東涌，預計每小時可接載5000人。陳正思稱，預計連接口岸及機場的路段今年落成，連接東涌路段則於2028年落成。

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增設超過500個遊艇泊位 盼結合生態旅遊

鄰近旅檢大樓的200公頃水域將建造號稱全港最大的遊艇港灣，設有超過500個長達60米的遊艇泊位，以及長達70米的繫泊設施，包括專為訪港遊艇及包租船隻而設的短期和長期泊位，及附屬會所設施。此外，海灣將提供如船隻維修等支援服務，亦會提供多元接駁選擇，如「水上的士」，並會增設多元化的水上運動及康樂設施。

一號客運大樓和旅檢大樓之間的9公頃水域，將建造名為「機場城市灣畔」的遊艇度假碼頭，設有70個長達35米遊疑泊位，並將結合大嶼山生態旅遊和深度遊。

機管局表示，未來將擴建酒店服務及提供多項休閒娛樂景點，包括引入高端酒店及遊艇度假酒店。

發展藝術廊總匯 機管局：盼做大個餅

機管局稱，將增設藝術品交易中心及藝術品倉儲；亦會發展一站式項目「藝術廊總匯」（Gallery of Galleries），建構集畫廊、工作室及藝術空間的社群。陳正思表示，香港是全球第二大一手藝術品交易中心，項目將配合現有藝術產業，善用本港定位，盼產生協同效應，「做大個餅」，擴大市場。

新項目將分批落成，其中1.5公里長的海灣長廊，將無縫連接區內各景點，並會增建不同餐廳，預計未來兩年落成；亞博館二期擴建，將提供超過2萬個座位的室內多用途場館，預計於2028年落成。

至於其他休閒設施，SKYTOPIA 將增建全港首個空運鮮活市集，匯集環球新鮮食材，增建特色市集及店舖，包括一系列旗艦商舖和餐廳。此外，將建海灣廣場，作為節慶慶祝活動的中心聚集地。

機管局主席林天福致辭稱，盼將SKYTOPIA建設成世界頂級地標，吸引來自世界各地的訪客。（梁鵬威攝）

林天福：樂見商界正面反應

機管局主席林天福在發布會致辭稱，盼將SKYTOPIA建設成世界頂級地標，吸引來自世界各地的訪客。他表示，樂見商界的正面反應，盼與投資者合作，促使SKYTOPIA成爲驅動香港經濟增長的重要引擎。