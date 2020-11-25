施政報告2020｜建航天走廊　無人車經航天城　接通大橋口岸至東涌

特首林鄭月娥今天（25日）公布《施政報告》，指香港國際機場「航天城」發展項目將於明年至2027年分階段完成。機管局將推展「航天走廊」，興建無人駕駛運輸系統連接「航天城」、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場，下一步將延伸至東涌市中心。 政府消息人士指，無人駕駛系統運輸擬採用類似東京奧運計劃使用的電動無人車，每列車可載10至20人，由「航天城」來往人工島只需2至3分鐘，由大橋口岸及機場，只需10至15分鐘，可到達東涌市中心。

（資料圖片／羅國輝攝）

機管局計劃推展「航天走廊」，建立一個完整及環保的交通接駁系統，連接機場島、香港口岸人工島和東涌市中心。消息人士表示，無人駕駛系統的運輸工具，擬採用東京奧運計劃使用的電動無人車，每列車可載10至20人，由「航天城」來往人工島只需2至3分鐘。無人車會在專屬的路面道路行車，機管局下一階段，更計劃延伸「航天走廊」至東涌市中心，整合機場島東側的沿海海濱道路，屆時只需約10至15分鐘的無人車車程，便可往返大橋口岸及機場。

港珠澳大橋香港口岸亦將發展自動化停車場，供來自廣東及澳門，並經港珠澳大橋前往機場轉飛海外或訪港的自駕旅客使用。消息人士稱，自動化停車場會分兩階段，首階段名為「Park & Fly」。經大橋自駕到港的旅客，將私家車停泊在停車場後，可到位於機場禁區內的多式聯運中轉客運大樓，再乘坐接駁車到香港國際機場登機，期間免卻入境香港的程序。而第二階段則是「Park & Shop」，旅客亦可以此方法，泊車後再入境香港。

經大橋自駕到港的旅客，將私家車停泊在自動化停車場後，可到中轉客運大樓，再乘坐接駁車到香港國際機場登機，免卻入境香港的程序。（資料圖片／張浩維攝）

消息人士指，自動化停車場涉及興建4幢2層高的建築物，料共有3,000個車位。車主不必自行泊車，只需將車輛停在指定位置後並按掣，機器會自動將車輛停泊。自動化停車場主要惠及自駕遊旅客，期望於2022年底至2023年初完成工程。停車場方便旅客到「航天城」的娛樂商業區消閒。

港珠機場合作方面，機管局將以市場化規則入股珠海機場，國家民用航空局亦同意粵港兩地開展跨境商用直升機服務的籌備工作。消息人士稱，機管局和珠海機場均有意合作，林鄭月娥訪京後獲得中央同意。

特首林鄭月娥今天（25日）公布任內第四份《施政報告》。（鄭子峰攝）

消息人士指，珠海機場缺乏國際航線，但有逾70條內地線，包括二、三線城市，如溫州、岳陽等；香港則主要具有國際航線，內地線僅有約50條，故兩者合作可互補長短。而入股珠海機場屬長遠策略性投資，機管局實際日後持股量有待雙方商討，未必需成為大股東。消息人士又指，屆時經港轉機的旅客，未必需入境香港。

▼施政報告2020八大重點▼

+ 2 + 2 + 2

機管局表示，歡迎《施政報告》支持機場城市發展，加強香港國際機場的國際航空樞紐功能。機管局感謝中央政府、廣東省政府及港府，支持香港國際機場和珠海機場合作。就發展港珠澳大橋香港口岸人工島，機管局早前提交的多項建議獲政府接納。相關項目連同亞洲國際博覽館第二期，將與機場發展產生協同效應。

機管局主席蘇澤光表示，香港國際機場正逐步落實機場城市的發展藍圖，將有助大嶼山及機場發展為通往世界及大灣區的『雙門戶』，推動經濟發展。