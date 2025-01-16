流感｜上周日至本周三11日增66宗嚴重個案 34人死亡 9成為長者
撰文：賴卓盈
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香港進入流感高峰期，衞生防護中心公佈最新流感數字，由本月5日至15日，香港共曾66宗嚴重個案，分別為65名成人及1名兒童，當中34宗為死亡個案。近9成死亡個案為65歲或以上長者。
衞生防護中心今日公佈最新流感數字，從1月5日至15日，香港共錄得65宗需要入住深切治療部或死亡的確診流感成人個案，以及1名4歲的兒童個案，當中34宗死亡。這些個案中，有49人感染甲型（H1）流感，2人感染甲型（H3）流感，14人感染其他有待分型的甲型流感。
大多數嚴重個案都是65歲或以上的長者，有37宗，另有20宗是50至64歲人士，8宗18至49歲人士，1宗0至5歲人士；在死亡個案方面，有30宗為65歲或以上的長者，3宗為50至64歲人士，1宗為18至49歲。
另外，由1月5日至今，衞生防護中心共錄得24宗在學校或院舍爆發個案，共影響95人。
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