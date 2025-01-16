藝術館展出法國印象派大師名作　塞尚與雷諾阿為主題

香港藝術館周五（1月17日）起舉行「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」，展出共52件珍品，讓香港觀眾欣賞法國國寶級的畫作。這亦是香港首個以兩位印象派巨匠保羅．塞尚（Paul Cézanne）和皮埃爾—奧古斯特．雷諾阿（Pierre-Auguste Renoir）為主題的大型展覽。門票在城市售票網售票處及香港藝術館，或其他指定地點的自助售票機預售。



羅淑佩：背靠祖國及世界級設施 助港提升文化樞紐地位

展覽周四（16日）舉行開幕典禮，文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時稱，是次展覽是香港與法國合作的美好見證。康文署3月底也將與巴黎的吉美國立亞洲藝術博物館合作，舉行第四屆博物館高峰論壇。她指出，香港中西文化薈萃，擁有背靠祖國、聯通世界的優勢。世界級的文化藝術設施和多元化的文化空間，亦讓香港進一步提升作為地區及世界文化樞紐的地位。

共展出52幅畫作 51件首度在港亮相

雷諾阿是推動法國印象派發展的靈魂人物，在色彩與光影的描繪為西方藝術史開創新的時代。而塞尚的繪畫理論，奠定了後期20世紀初現代藝術風格。

是次展覽展出的52幅畫作中，有51件為首度在港亮相，包括水果及花卉等靜物、風景、人物肖像和沐浴者畫作，見證了塞尚和雷諾阿的非凡藝術成就。

亮點展品包括塞尚的《蘋果與餅》、《靜物—蓋罐》和《紅色屋頂（埃斯塔克的松樹）》和雷諾阿的《穿小丑裝的克洛德．雷諾阿》、《風景中的裸女》和《劇院包廂裏的花束》。

圖示巴勃羅．畢加索畫作《大型靜物畫》。（政府新聞處圖片）

展品包括兩幅畢加索 標準門票50元

展品亦包括兩幅珍貴的西班牙畫家巴勃羅．畢加索畫作《大型靜物畫》和《披布裸女》，藉以展示兩位印象派大師的創意如何啓迪後世畫壇巨匠。此外，香港藝術館精心設計是次展覽的教育角為法國火車月台，觀眾可乘坐時間列車，進入塞尚和雷諾阿的世界，探索他們的創作領域

展覽由1月17日至5月7日在尖沙咀香港藝術館舉行，標準門票50元；團體票35元；全日制學生、殘疾人士、60歲或以上長者、綜援人士票價25元。此展覽由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，也是馬會140周年慶祝活動之一。