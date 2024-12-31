東京Pokémon×工藝展　集結20位日本國寶級藝術家　日本旅行必朝聖

從2023年起已在日本多處工藝館或美術館展出的「Pokémon×工藝展ー美與工藝的偉大發現ー（ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―）」，這次來到了位於東京的麻布台Hills Gallery（麻布台ヒルズ ギャラリー）囉！



集結了由20位國寶級及新進藝術家所設計製作出高達70件以上的展品，從擺飾到日常生活用品，甚至是高級的和服布料，體驗並感受在職人眼中的Pokémon全新樣貌，推薦給所有寵物小精靈迷們。

日本東京Pokémon×工藝展，寵物小精靈迷必訪，結合和式傳統手工藝與Pokémon之美（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Pokémon×工藝展的展出期間從2024年11月1日將持續至2025年2月2日（Japaholic提供）

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Pokémon×日本傳統手工藝？

由日本國立工藝館所主導，集結了從當代國寶級藝術家到年輕藝術家，一共二十位藝術家針對「Pokémon與手工藝品二者正面對決下，會發生什麼樣的化學反應呢？」的提案，完成了本次的展出內容。各個藝術家們在自己拿手的手工藝領域中，針對不同的Pokémon從各自的姿態、進化、交換、招式效果等不同面向，設計出讓人聯想到遊戲中的Pokémon的多個作品。不僅止於擺飾，甚至還有日常生活用品、和服腰帶等服飾日用品，展出內容豐富，讓人目不瑕給。

Pokémon×工藝展：展出作品

這次的展出期間從2024年11月1日將持續至2025年2月2日，在這段期間有要到日本的Pokémon迷們可以把握機會前來參觀。

由專研「彫金」工藝的藝術家吉田泰一郎先生所製作出的各進化型伊布，是這次展出中一定不能錯過的展品。利用不同的金屬質感所創造出來的彫塑，展現出不同進化型的張揚氣勢或沉靜溫和，非常活靈活現。

同類型的藝術家也分別針對超夢、暴鯉龍等製作出各種型式的Pokémon角色，運用金屬特有的光澤，讓每一個Pokémon看起來都帶有銳利的閃亮的質感。此外，除了運用金屬的彫金工藝外，當然也少不了陶藝所製作的作品。

除了陶藝外，同樣以陶製的瓷器，也用以呈現出不同質感跟樣式的Pokémon。除此之外，其他以陶器上彩繪的技術所呈現出的不同氛圍的Pokémon是筆者非常喜歡的一種表現方式。

講到日本當然也少不了木製工藝品，由年輕藝術家福田亨所製作的木製品也讓人眼睛一亮。再者，把陶瓷器製作出有如金屬閃亮質感，由桑田卓郎所帶來的精彩作品也非常值得一看。最後，會場所展示糅合Pokémon元素的和服及腰帶，穿在身上完全就能呈現日本傳統服飾之美。其他還有更多的作品等待你到展場來親身觀看。

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Pokémon×工藝展：週邊商品

來到了展覽，怎麼能空手而回？在Pokémon×工藝展中也有推出多個展場限定的週邊商品可購買，其中充滿和風之美的提袋、桌墊、杯子及Pokémon玩偶都是必入手的實用品項。此外，如果對於展出作品想要更了解它所使用的技巧及留下其身影的話，可以購入官方圖鑑作為收藏。另外還有像是筆記本或是以展場中展示的作品為圖樣、且與猿田彥咖啡合作所推出的咖啡濾掛袋。

Pokémon×工藝展：咖啡廳

這次跟展出活動一起特別設置了「喫茶 Pokémon×工藝展（喫茶 ポケモン × 工芸展）」推出的餐點精緻又美味，逛完了展覽一定要來這裡好好休息一下，品嚐各式輕食或甜點。

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Pokémon×工藝展交通方式

麻布台Hills Gallery資訊

展出地點：麻布台ヒルズ ギャラリー／麻布台 Hills Gallery

地址：港区虎ノ門 5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザ A MBF

開館時間：一二三四日：10:00-19:00（最終入館 18:30）；五六或假日：10:00-20:00（最終入館 19:30）

休館日：12月31日



展出位置就麻布台Hills裡面，從東京的神谷町車站出五號出口直通麻布台Hills的B1後，再搭手扶梯到MB層，找到麻布台Hills的Gallery即可！方便的交通及熱鬧的逛街地點，也可以同時連TeamLab的展一起看，假日就到麻布台Hills逛一整天吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】