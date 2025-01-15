葉永青抄襲案五年長跑終判定　外國藝術家首度在中國法院取得勝利

【葉永青/ 抄襲】在藝壇原創性是重中之重，可惜抄襲事件時有發生，近年最為矚目的其中一宗案件，相信定要數到中國藝術家葉永青與比利時藝術家Christian Silvain的版權之爭，持續五5年之久最近終於告一段落，葉永青被判決需要為抄襲行為支付65萬歐元賠償金，並於十天之內在中國的主要報章上刊登道歉聲明，否則可能會被判入獄。這個結果標誌著外國藝術家首次在中國法院針對抄襲的案件中獲得勝訴，同時是次的賠償金額也屬同類型案件中最高的。



Christian Silvain（圖片來源：silvain.be）

事源在2019年，Silvain在阿姆斯特丹一家畫廊中得知葉永青作品與其作品有著驚人的相似度，於是開始展開調查，Silvain在其職業生涯中舉行及參與過450多場展覽，作品被70多家博物館收藏，但在地球上的另一邊，葉永青的畫作中使用了與之幾乎相同的風格和符號，例如一些方形結構、塗鴉的畫風，符號如紅十字、鳥巢、鳥、飛機等，這些元素同時間出現很難是巧合，追源溯流之下，更令他感到更震驚的是原來葉永青已模仿他的作品30多年，他的某些作品在拍賣行的價格高達40萬歐元，Silvain的卻僅售出約5,000至15,000歐元。

葉永青1995創作的作品《Memory of Birthday》（圖片來源：M＋）

Silvain隨後對葉永青作出公開指控，葉永青亦於三周後發表公開信否認抄襲，並表示已經聯繫比利時的律師來處理，他強調自己僅受到Silvain的啟發，但不認同抄襲的說法。葉永青生於1958年，在中國雲南省長大，是中國近代著名的藝術家，是第一代接觸西方現代主義的中國藝術家之一，又在四川美術學院擔任教授，多年來在中國藝壇已享負盛名，曾在北京、上海、新加坡、英國、德國、美國等多地舉辦個展，被評選為「最具活力的中國前衛藝術家之一」。現時在一些藝術家簡介中，指出葉永青受到表現主義啟發，一直致力於重塑中國畫，從大自然中汲取靈感，作品中出現的鳥的主題有著跨文化及自由的象徵，他在一些西方大師例如Paul Cézanne作品中汲取靈感。他承認過自己於一次展覽上見過Silvain的作品，受到啟發甚至進行了臨摹。

Christian Silvain於1994年創作的作品《Chronique 2》（圖片來源：silvain.be）

在葉永青發出公開信後，Silvain不滿於其回應，於是在2020年正式對之提起侵權訴訟，根據《伯恩保護文學和藝術作品公約》，中國作為伯恩聯盟的一分子有義務保護藝術作品的版權，Silvain搜集到足夠的證據以及法律依據，在訴訟中要求葉永青立即停止複製、分發和展出其畫作，同時在中國主要媒體上發表公開道歉以及賠償損失。於2021年北京高級人民法院裁定葉永青持續侵犯Silvain的版權，不過葉永青對之提出上訴，聲稱不承認法院的管轄權，上訴卻被駁回，原判決得以維持。來到2023年8月，北京知識產權法院再一次裁定葉永青侵犯版權，並命令他支付640,000歐元賠償金（約500萬人民幣），這是中國藝術界在版權案件中的最高賠償金額。這次的判決中如果雙方不服，可以向北京市高級人民法院上訴。就在早前中國上訴法院宣布維持原判，葉永青不僅要支付賠償金，還要在十天內在中國最大的報章上道歉。

葉永青2004年創作的作品《我愛你（六十五件一組）》，於羅芙奧香港2014春季拍賣會上以3,360,000港元成交（圖片來源：羅芙奧藝術集團）

現年74歲的Silvain收到消息後大感欣慰，事件已持續發酵了長達五年，好比一場長期抗爭，多年來他眼見對方利用抄襲自己的作品獲得名聲以及多達1,500萬美元的財富，其作品的藏家不乏富豪如Bill Gates，除了是個人感到不公，也關聯到整個中國藝壇。事件曝光後，有評論家指出葉永青的行為「羞辱了中國現代藝術」，是次的勝訴為葉永青帶來嚴重的後果，他自2018年以來已經停止舉行任何展覽，亦被大學解僱，多家博物館甚至將他的作品撤下，換上Silvain的作品，相信從此之後會令抄襲者在抄襲之前三思。