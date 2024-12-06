巨型紅球快閃10日　首站「塞」入中環碼頭　藝術家讚香港好有活力

紅球計劃（Red Ball Project）被譽為「世界上最有韌力的街頭藝術作品」，今日（6日）登陸香港。即日起至本月15日，這顆巨型紅球將在全港10個地方快閃展出，首站是中環10號碼頭。美國藝術家Kurt Perschke形容香港是一個很有活力與魅力的城市，有能讓藝術家發揮創意的公共空間。到場打卡的旅客及市民，認為紅球外型獨特，有助宣傳香港和帶動旅遊。



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巨型紅球直徑4.5 公尺，重約122 公斤，2001年開始「環求之旅」，之前曾在韓國、日本、比利時等地展出。香港是巡展的第48站，首日在中環10號碼頭展出，即日起至15日會登陸全港10個地點，朝11晚6展出。紅球明天會「彈」到對面海的尖沙咀香港藝術館，最後一天會在太平山頂獅子亭鳥瞰香港景色。

藝術家讚香港具活動 事前到港勘察

紅球出自美國藝術家Kurt Perschke手筆，他指紅色代表活力和愛，亦會令人聯想起遊戲玩樂，認為香港同樣是一個富有活力與魅力的城市。紅球抵港之前，他預先與團隊親身到港實地勘察，挑選地點的準則不僅是能放下巨型紅球，更需要有空間讓裝置與遊人互動。

Perschke又形容香港是一座非常優秀（fabulous）的城市，公共空間能給予藝術創作者有一定的發揮空間。

來自廣州的旅客陳小姐來港參加演唱會，順道觀賞紅球裝置，她希望裝置附近可多設解說板。（梁鵬威攝）

來自廣州的旅客陳小姐來港參加演唱會，順道觀賞紅球裝置，被一抹鮮紅深深吸引。她認為紅球非常巨型，外觀十分有趣。但裝置附近沒有解說板，公眾需自行上網查詢設計者的用意，希望主辦方多加解說。

Nicole則𢹂帶一對愛雀到裝置前影相打卡，她認為在港設紅球裝置能為香港宣傳，提高旅遊地位。（梁鵬威攝）

市民Nicole覺得紅球「好大、好靚」，特意帶同一對鸚鵡到紅球前「打卡」，她指愛雀在社交媒體有不少追蹤者。她認為紅球裝置吸引世界各地的旅客和網紅來拍照，能宣傳香港，提高旅遊地位。

紅球計劃與香港設計中心、藝盟等機構合作，未有交代來港展出所需經費。根據資料，加拿大卡加利2017年曾舉行紅球巡展，展出4日的經費為3萬3千美元（約25萬港元）。

紅球展出地點



12月6日（星期五）：中環 10 號碼頭

12月7日（星期六）：香港藝術館

12月8日（星期日）：西九文化區藝術公園

12月9日（星期一）：中環遮打花園

12月10日（星期二）：尖沙咀九龍公眾碼頭

12月11日（星期三）：金鐘亞洲協會

12月12日（星期四）：中環怡和大廈

12月13日（星期五）：赤柱卜公碼頭

12月14日（星期六）：維多利亞公園模型船池旁八角亭

12月15日（星期日）：太平山頂獅子亭

