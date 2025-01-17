被捕宏美CEO曾欲洽購《am730》　施永青形容低級手法「扮有實力」

宏美廣告娛樂集團早前聲稱邀約巴塞隆拿來港到啟德體育園作賽，不過最終未能成事，集團行政總裁黃浩霆更涉「行使虛假文書」及「虛報有人犯罪」被捕。



黃浩霆被揭曾以市場推廣公司代表Edwin Wong的身份，洽購免費報章《am730》，後因100萬元「誠意金」支票彈票而失敗。《am730》創辦人施永青曾公開指買家不可信，他今早（17日）在電台節目中表示，在洽購初期「就覺得有啲唔對路」，又認為對方當時是受人指使，惟「估唔到佢咁唔掂」，以低級手法「扮有實力」，最終被捕。



《am730》創辦人施永青，曾斥責牽線收購該報的黃浩霆Edwin不可信。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

黃浩霆拒安排上公司交收文件 事後發現僅租共享辦公室

施永青今早在商台電目《在晴朗的一天出發》中，分享與黃浩霆交手的經過。他表示「對佢個樣仲有啲印象，對佢個名就唔記得」，從交易初期已覺得對方「唔對路」，不過在商言商，對方願意付錢便可交易。

他憶述當時他的一位員工要將文件交給黃浩霆，惟對方表示「唔使上去佢公司」，要在公司大樓下交收。後來雙方要簽約時，施永青發現對方只是租用共享辦公室，又聲稱要簽約後才交出支票。但當施永青取得支票，並吩咐員工去銀行入票時，員工在半途發現支票日期有誤。

推測收人好處出賣誠信

施永青便要求黃浩霆改正支票，但對方聲稱與銀行熟絡，只要他致電銀行便可成功兌現支票，結果並不成功，而交易亦告吹。施永青認為，黃浩霆當時應受他人指使，因為一般人不會做一件會「穿崩」的事，以證明自己沒有信用，推測或接收別人好處而出賣誠信。

《am730》創辦人施永青，曾斥責牽線收購該報的黃浩霆Edwin不可信。（資料圖片 ）

手法「好低級、好兒嬉」 裝實力辦大型盛事

被問到會否將事件告知警方協助調查，施永青表示，在香港法例下，不同案件是「一單還一單」，幫不了多少，又認為對方已經很可憐，「費事踩多佢一腳」，不過，形容黃浩霆的手法「好低級、好兒嬉」。至於如何評價今次啟德體育園事件，他則指，「唔知頭唔知尾」，相信黃浩霆打算裝作有實力去籌辦大型盛事，但不猜測其行事目的。

施永青又說，從來沒有說過想出售《am730》，不過因為已將股權賣給慈善基金，遇有買家出「好價錢」，亦不得不考慮，以免「對唔住慈善基金嘅人」。他又說想做好《am730》多於想將其賣出賺錢。

《am730》創辦人施永青，曾斥責牽線收購該報的黃浩霆Edwin不可信。（資料圖片 ）

不贊成政府開源節流 經濟差時徵「富人稅」礙商界投資

節目又提到政府經濟狀況，施永青指，不贊成傳統開源節流的手法，認為香港應做好本業，創科、環保產業等需要政府補貼的產業應先擱置，「唔值得做太多」，短期應靠發債。他指，經濟「越唔好（政府）越要使錢」，不應減公務員薪金，因私人市場亦會跟隨政府減薪，「全香港減人工對香港邊有好處」。

至於加收「富人稅」，施永青認為「劫富濟貧」應在經濟環境好時才做，經濟不景時加「富人稅」會影響商界，令他們未來投資的資金減少，影響整體經濟表現。